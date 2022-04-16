金宵大廈2 |拒答同馬國明未來大計　湯洛雯自認唔係花痴：我好懶

正在熱播中的TVB（無線）劇集《金宵大廈2》大受歡迎，掀起一陣追劇潮。今（15日）劇組就在電視城舉行宣傳活動，不少單元主演均有出席。其中單元七「OPPA」的主演郭子豪（Arnold）﹑湯洛雯（靚湯）在接受訪問大爆這個單元笑點十足，觀眾應該會喜歡。.

《金宵大廈2》舉行宣傳活動。（葉志明攝）

即將播出的單元七「OPPA」主要講述靚湯飾演一位追星族，對金碩訓（郭子豪飾）非常喜愛，隨後金碩訓的人形立牌竟變成真人，之後怪事連連發生。而在接受訪問時，問道靚湯現實生活曾是不是瘋狂追星族，她就表示：「我唔係好花痴，我係好懶嘅。咁所以要追星對我嚟講有少少攰，因為又要用力，又要用錢仲要語言能力要好好喎，好難呢件事。」而在旁的Arnold則搞笑表示，在拍戲的時候靚湯好入戲，有一些場口她表演得好興奮，所以一度令他認為靚湯就係自己的粉絲，相當搞笑。

另外，自認不是瘋狂追星族的靚湯，原來小時候曾喜歡過日本組合：「我未去到追星，但係我十幾歲有鍾意日本組合，我會儲佢專輯，睇佢演唱會，（邊個組合呢？）w-inds，嗰時好鍾意但大個咗已經係回憶，依家我就會睇套劇鍾意一個，見一個愛一個。」

靚湯原來喜歡日本組合w-inds。（葉志明攝）

既然在劇中要飾演OPPA，原來郭子豪的角色是有所設定的，他就表示：「我哋最終設定係香港出世，跟住去咗韓國training再返嚟香港。（有冇練習韓文？）我收到劇本嗰時盡力去做功課自己去學，亦都同監製講臨尾搞唔掟，需要一個現場嘅韓文老師去幫手。（有冇睇韓劇學習？）當然有，做演員一定要做。」而他們亦表示在劇中不時又講英文﹑韓文，有好多搞笑成份的趣味性在內，只是聽他們如此一說，已經令人相當期待。

郭子豪在劇中不時會講韓文。（葉志明攝）

另外，提到靚湯近日在instagram上貼一張自拍照 ，男友馬國明有留言回覆，二人公開放閃的舉動，讓不少人感到好幸福，同時大家都好關心他們的未來計劃，對於大家的關心靚湯則表示：「唔答呢啲，不過我哋upload相留言都好正常情侶之間會做嘅嘢，冇話特登去放閃。」

靚湯貼相男友馬國明即刻留言 。（roxannetong@IG）