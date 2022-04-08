金宵大廈2｜陳山聰人氣急升頻曝光：真係因為套劇開始有番啲工作

無線（TVB）劇集《金宵大廈2》大受歡迎，口碑高企掀起一陣追劇潮，而今日（8日）劇集就在電視城舉行宣傳活動，一眾主要演員都有出席向大家分享拍攝心得。而在播出的最新一集中，Maurice（陳山聰飾）就經過相機店發現自己與一名女子的合照，引起大家對該女子身份的好奇心，在接受訪問的時候陳山聰就大賣關子。

《金宵大廈2》舉行宣傳活動。（葉志明攝）

相中人的確存在

在播出的最新一集中，陳山聰經過相機店發現自己與一名女子的照片，令到他相當驚嚇，不過照片中的女子樣貌模糊，令大家相當好奇。針對大家的好奇心，就追問陳山聰，他就表示：「嗰張相就見到Maurice同黑色長頭髮女仔，咁大家真係要估下，真心呢個小三係有，唔係虛幻嚟嘅，係會出現嘅。但究竟係李施嬅還是有其他人呢，大家睇就知。」

陳山聰表示相中人不是虛幻。（葉志明攝﹑微博圖片）

張彥博又是「Final Boss」？

另外，講到現時有好多網友猜測相機店店主張彥博可能又是「Final Boss」，陳山聰則表示：「嗱，嗰名叫做阿Lam，究竟呢個阿Lam真係《金宵大廈1》嘅林哥仔定係還是另外一個嘅佢呢？佢同靚寶又有啲咩關聯，點解佢執咗部相機之後會交畀我呢？一定係有啲原因，佢尋日講得好清楚，個相機入面有一筒菲林，其實嗰筒菲林又係另一個牽涉嚟，因為個筒菲林入面大家見到林哥仔喺黑房曬相，其實大家開始都見到啲單元喺嗰啲相出現。」如此一說，張彥博雖不是單元主角，而是貫穿整部劇集，看來他似乎不簡單，讓觀眾又有想像空間。

陳山聰表示張彥博在劇中是一個好重要的角色。（葉志明攝）

因為《金宵大廈2》開始有工作

因為《金宵大廈2》受歡迎，眼見陳山聰人氣高漲，被問到有沒有因此增加工作同收入，他就表示：「首先收入就未多到，因為啱啱播咗一個禮拜啫。好感恩啦，因為坐咗喺屋企四個月都冇乜工作，咁真係因為《金宵大廈2》開始有番啲工作，咁好多宣傳，亦好多謝所有嘅金宵迷咁鍾意《金宵2》。咁我覺得首先唔好講我嘅工作量，但對我嚟講所有金宵迷，我見到嘅留言或者大家對我哋嘅喜愛，呢樣嘢對我哋嚟講係最好嘅禮物，最佳嘅報答方法。」

陳山聰人氣急升。（葉志明攝）