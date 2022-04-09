金宵大廈2 |被指性生活8年先一次 　伍詠薇：冇話明答案要真定假

TVB（無線）劇集《金宵大廈2》大受歡迎，掀起一陣全民猜劇潮。而今（8日）劇集就在電視城舉行宣傳活動，一眾主要演員亦有出席向大家分享拍攝心得。其中已播畢的單元二《雙魚》大獲好評，在劇中飾演母女的伍詠薇（伍姑娘）﹑蘇皓兒（Chloe）非常開心，感恩大家的支持。

已播畢的單元二《雙魚》大獲好評。（葉志明攝）

伍姑娘抹牆戲精心設計

已播畢的單元二《雙魚》大受好評，不少網友都對於伍姑娘在劇中倩飾演的神經質媽媽讚不絕口，其中一幕她對着牆壁發狂的戲相當精彩，對此問到伍姑娘被激讚的心情，她二話不說好感恩，但原來這場戲都不易做，她表示：「其實幾難揣摩，因為喺嗰嗰位發泄，講晒自己由細到大嘅心路歷程出嚟，但係嗰劇力好緊要，抹牆﹑睇到啲嘢﹑風鈴聲，咁我設計咗點做法呢？其實我試戲嗰時，我全部試晒俾燈光﹑攝影師﹑監製成組人睇，因為如果你試戲行走嗰位係冇意思架，我覺得拍呢一類型要Teamwork，你要話俾人聽點樣狂點做法，佢啲鏡頭點跟你呢，先至好睇。」可想而知伍姑娘為了該劇，下了不少苦功。

伍姑娘演技被激讚。（影片截圖）

沖涼戲真打

其實除了抹牆壁這場戲之外，還有一場Chloe的沖涼戲亦相當精彩，被問到拍攝時是不是真打？Chloe就表示：「係真打嘅，因為我哋都希望嗰效果逼真，（一Take過？）係，因為我哋事前試咗好多排位﹑情緒都順利。」而在旁的伍姑娘亦表示：「其實排咗好多次都值得嘅，因為打人嘅戲其實要好小心，所以排嘅時候度準打落去啲陰力，聲大但唔痛嗰隻，嗰感覺就係咁。」

沖涼戲真打。（影片截圖）

沖涼戲一Take過。（葉志明攝）

《雙魚》結局被批美中不足

事實上《雙魚》劇情雖然不俗，但結局卻引來某些網友覺得美中不足，認為Chloe最後以唱歌作結，黑化感覺又變淡了，對此Chloe就表示：「其實都唔係，因為只不過我離家出走嗰時有一啲覺悟，我領略到原來施比受更為有福，跟住再遇到媽咪遇到啲意外行動不便，我就覺得呢個觀念係岩囉。我哋兩個觀念扭轉咗，都唔係真係純粹黑化，因為我由細到大嗰性格比較內向，都唔會話「叮」一聲我又要虐待媽咪，我要打佢係冇咁合理。」在旁的伍姑娘亦非常認同。

Chloe認為自己演出的人物都唔係真係純粹黑化。（葉志明攝）

另外，提到今日有媒體報導指伍姑娘在其他節目上自爆同先生練海棠的性生活少了，她在節目上表示「咁8年都有1次嘅！」被問到是不是真的8年先有一次？伍姑娘笑言:「月食呀！你估。人類嚟架。」相當搞笑。她還表示因為節目風格是以爆料為主，所以她無有怕想怎麼講就怎麼講：「講笑講大咗。跟住佢話8年真係？我話你玩我呀嘛，我乜都爆，你冇話明個答案要真定假，係唔係。」而她亦表示今年即將同練海棠結婚23年，同先生的愛情已屬於細水長流。

伍姑娘今年同練海棠結婚23周年。（葉志明攝）