樊亦敏受過敏性哮喘症困擾腫脹　拍《金宵2》達71kg人生最肥

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》經常帶歡樂給觀眾，看得大家相當開心。而在劇中飾演白天娥（三太）的樊亦敏已有多月沒有出現在劇集中，讓不少網友大呼想念三太。而適逢她有份參演的劇集《金宵大廈2》在近日播出，昨（8日）出席宣傳活動，眼見她消瘦許多且左腳受傷成為焦點，同時意味着她有可能回歸《愛》劇劇組，相信網友們都相當期待。

樊亦敏腳傷出席宣傳 。（葉志明攝）

看營養師減重

眼見出席《金宵大廈2》的樊亦敏比起從前消瘦了許多，原來不講不知她瘦了36磅，在接受訪問的時候她表示：「我拍金宵係最重，嗰時差唔多係71kg。（係你人生中最重？）係呀！你哋唔會再見到架喇！」自爆因為過敏性哮喘等身體原因，而令她身體出現腫脹，及後為了健康着想於是尋求醫生幫助：「我有睇營養師減嘅，驗到自己攝取到糖同啲奶係分解唔到，同埋麩質嘢唔係好食得，奶類會令到我嗰人腫會過敏咪戒囉，糖、麩質都戒。（有冇做運動配合？）我唯一做嘅運動就係行路，其實你唔好睇小行路呢個動作，最好行30分鐘，早上飲杯水之後慢慢行，（依家體重係幾多？）54.2kg。」而她是由去年5月開始減重，直到現在仍努力中。

樊亦敏拍攝《金宵2》時達至71KG。（樊亦敏Facebook圖片）

回歸《愛回家》望觀眾喜愛

正正因為她外形上消瘦了許多，似乎同大家在《愛》劇中見到的三太形象不一，被問到擔不擔心角色讓觀眾感到差異大，樊亦敏就表示：「睇下編劇點樣寫，觀眾開唔開心，最緊要係出咗嚟大家觀眾鍾唔鍾意，因為始終《開心速遞》都有幾年嘅時間，咁啱我曾經喺大陸拍完嘢返嚟之後大家有半年冇見到我，我再出嚟嘅時候可能有新啲嘅感覺，Fresh啲，變咗畀咗個角色有新嘅元素。」強調希望觀眾會喜愛現時的她。

樊亦敏已有多月未出現《愛回家》中。（樊亦敏Facebook圖片）

唔排除會被cut戲份

另外，她自己提到將會在4月底回歸《愛》劇，被問現時外形上消瘦許多而且左腳又受傷關係，在角色上有沒有事先同監製接觸商討？樊亦敏就表示：「其實之前有，我返到嚟香港已經同咗監製講我3月就可以返嚟拍嘢。特登返公司度咗身知道咗我新嘅Size，同埋已經送走一批好肥我着唔落嘅衫，其實依家斷斷續續我準備緊要拍嘅嘢。我着唔到高跟踭鞋就算我月尾返去我都可能未必着到， 可能有啲嘢睇下點樣夾囉。」再追問道擔不擔心因為目前狀況而遭到劇組Cut戲份，她就表示：「不排除有可能，因為本身我哋部劇裡面有好多公司嘅朋友仔有去參加，同埋因為都要睇我拍完幾嗰劇集之後（劇中單元），觀眾鍾唔鍾意我喇，睇下佢哋點樣就我寫啲角色。」還揚言《愛》劇是屬於天馬行空的劇種，可以加入許多元素的。

樊亦敏表示不排除在《愛》劇中會少了戲份。（葉志明攝）

張馳豪飾演兒子？

而對於外界傳聞三太有一個高大威猛又靚仔的兒子還未出現，傳出該角色是由《聲夢傳奇》的成員張馳豪（Aska）出演，對此樊亦敏表示不知道，亦對於誰人飾演自己的兒子亦未收到任何消息，而她自己都非常期待。三太即將回歸《愛》劇，相信無論她的外形有什麼變化都好，同樣是大家心目中那位傲慢自大的三太。

樊亦敏自己都不知道誰飾演其兒子。（askacch@IG﹑amyfan3796@IG）