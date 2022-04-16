金宵大廈2 |「四爺」瘋癲做得出色　趙希洛：用咗心機去創造出嚟

TVB（無線）熱播劇集《金宵大廈2》好評如潮，掀起一陣全民追劇潮。就在今（15日）劇組於電視城舉行宣傳活動，不少單元主演均有出席。其中正在播出的單元五「對倒」，飾演四爺一角的趙希洛（Candice），其絕好演技再受到讚賞，讓好感到非常開心。

一班主演出席宣傳。（葉志明攝）

正在熱播中的單元五「對倒」發生在平行時空，在這個世界只有黑與白兩種顏色，而且好多事都是顛倒發生的。在劇中趙希洛飾演的四爺甚為瘋癲，就連講說話時亦裝模作樣似的，讓不少觀眾看到牙癢癢，同時激讚她做「癲婆」角色非常出色，對此Candice在接受訪問的時候就表示：「好開心大家好欣賞四爺呢個角色，我就覺得佢唔係癲嘅，我形容佢係狂野。因為我覺得佢呢個城市比較狂野之城，所以我會用狂野嚟形容佢，唔係癲，我覺得有啲唔同嘅。好希望大家都好接受我呢個另類嘅演法，因為我都用咗啲時間同心機去創造呢個角色出嚟。」

Candice在劇中的演技再被讚賞。（葉志明攝）

被指有舞台劇感覺呀。（影片截圖）

講到有一幕戲Candice似足演舞台劇，讓觀眾感到好新鮮，原來這一場戲她是自由發揮而去演的：「我睇劇本嘅時候，我以為係有動作演員去同我講晒我需要做啲咩嘢，但去到佢哋就，你自由發揮喇！當我自由發揮嗰時，我就諗緊好多音樂喺自己個頭到，因為我覺得四爺本身都係，佢講嘢﹑佢郁呀，佢手部動作都好似conductor，因為佢係一個領導晒佢下面嗰啲人嘅領袖，所以佢嘅表達能力我覺得用舞技去表達會比較舒服啲，所以我哋用咗一出場係有一種跳舞嘅感覺，但其實佢又唔係喺到跳緊舞，（你連講說話都好特別，有精心設計？）個感覺係嚟至我之前睇過一本書，其中一個角色，我就好鍾意嗰嗰角色，攞到佢嘅少少個啲細節位擺落喺自己角色裡面。」這一場戲演得相當自然，看來Candice下了不少功夫。

Candice在角色上下了不少功夫。（葉志明攝）

另外，講到有網友指出該單元愈看愈不明白，對觀眾來說似乎有些少複雜，Candice就表示該單元是比較漫畫式，希望大家當是一個獨立的故事去看就會簡單明瞭。