金宵大廈2｜李施嬅一人分飾四角展神級演技　Lydia登場Coco姐回歸

由陳山聰、李施嬅（Selena）等主演的TVB新劇《金宵大廈2》除了單元故事吸引之外，男女主角的浪漫愛情主線亦引發不少討論。昨晚（15日）單元五《對倒》劇情講到被困黑白世界天台的Ella（李施嬅飾），在瀕死時因一場雪感應到來自現實世界Joey（陳山聰飾）的呼喚，明明已經感覺近在咫尺卻未能相見，兩人最終以「雪」傳情，表達思念。Selena在演繹這場戲時熱淚盈眶、滿臉甜蜜感動又難過的表情，更令網民睇到直呼心痛：「李施嬅喊戲真係一流，睇到心痛」、「天台呢幕好睇」。



Ella（李施嬅飾）被困黑白世界天台。（影片截圖）

重溫天台一幕：

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除了天台喊戲令觀眾留下深刻印象之外，Selena在劇中的第三個身份Lydia亦終於登場，身處黑白世界的Lydia，雖然外貌與Ella一模一樣，但Selena將兩個角色同場的一幕表演得相當好，Ella堅強但柔弱，而Lydia就強悍冷漠但熱血底，Selena將兩個角色的特點演繹得恰到好處，無論是表情、動作、語氣及神態都有很大差別，網民紛紛大讚她演技冇得彈：「演技好好，真係好似唔同人做緊戲咁，勁Like」、「Lydia好型」、「咁多個角色都各有特色」。

Lydia終於登場。（影片截圖）

其中一個身份是60年代女醫生。（影片截圖）

Selena在劇中先後以Ella、60年代女醫生及Lydia三個不同身份現身，不過原來還有「彩蛋」角色，在《金宵大廈》中出現的角色Coco姐亦有「回歸」，雖然全程沒有對白，但單憑簡單幾個臉部表情已讓人感覺「Coco姐真的回來了」！當中一直被視為神秘擔當的阿Lam（張彥博飾）在黑白世界錯認Lydia是Ella，並將她帶回現實世界。不過其實無論眼前的是Ella還是Lydia，阿Lam腦內想着的依然是Coco姐，阿Lam的真正身份其實是第一季的林哥仔，他救出Lydia後即情深向對方解釋：「我嚟自一個好遙遠嘅地方，喺嗰度我同你有緣無份，但我深信，有一個你，會係我命中註定。所以無論我跨越幾長嘅時間，幾多個世界，我都會嚟搵你」。再看昨晚的演員表，Selena果然是一人分飾四角，而且每個角色都詮釋得相當好，大獲好評！

阿Lam（張彥博飾）在黑白世界錯認Lydia是Ella，並將她帶回現實世界。（劇照）

Coco姐亦有「回歸」。（影片截圖）