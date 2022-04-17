2NE1時隔7年完全體合體表演　朴春成功減磅後首登台成焦點

由朴春、CL、Dara和Minzy組成的韓國四人女團2NE1，自從於2016年突然宣布解散後未有再於幕前合體演出。今日（17日）CL在美國Coachella音樂節表演時，朴春、Dara和Minzy突然無預警下登場，並以四人完全體合唱經典作《I AM THE BEST》。



（左起）Dara、CL、和Minzy和朴春以2NE1身份驚喜現身美國Coachella音樂節。（網上圖片）

其實早於CL宣布參加音樂節時就已經有傳2NE1會合體演出，但始終未有證實過消息，不少人都以為只是謠言，今日CL一出場舞台就突然響起《I AM THE BEST》的前奏，朴春、Dara和Minzy隨即現身舞台，四人更以當年打歌造型登場，包括以破格沖天炮髮型示人的Dara、穿上毛毛外套和紮起歪辮的朴春、以短髮示人的Minzy以及穿上霸氣十足的皮褸的CL。雖然四人已經有接近七年沒有再公開表演過，但熱情仍然不減，Dara更唱得開心到踢走了高踭鞋，表演片段隨即在網上瘋傳，令大批樂迷大呼回憶湧現，看到起晒雞皮。

四人以當年打歌造型登上，令不少樂迷回憶湧現。（網上圖片）

2011年推出的《I AM THE BEST》至今仍然是2NE1的代表作。（網上圖片）

2NE1於2009年出道，是YG娛樂公司旗下的第一個女子團體，強烈的獨特風格令她們在當年百花齊放的二代團爭鬥中佔一席位，《I AM THE BEST》這首歌是2NE1於2011年推出的作品，當時這首歌成功令2NE1攀上事業高峰，亦是2NE1出道以來最受歡迎的音樂作品之一。在團體解散之前，四人在2015年來港於MAMA（Mnet Asian Music Awards）表演時都有演唱此曲。

2NE1於2015年最後一次合體表演，是在香港《MAMA》舞台上，當時令粉絲一度以為4人回歸，誰知翌年卻突然宣布解散。（Getty Images）

另外，38歲的朴春近年疑因藥物副作用而令身形暴脹兼外貌走樣，雖然現時仍然未回復當年的最佳狀態，但如今能健康的模樣站在台上表演已經令大批粉絲感到高興。而37歲的Dara亦被大讚美貌和身形依然保持得很好，完全看不出歲月的痕跡。

朴春近幾年因身形突變而成為話題，健康狀況令人擔心。（osen）

2NE1雖然已經解散，但四人亦經常會見面。（Instagram：@chaelincl）

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