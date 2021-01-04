前2NE1朴春暴脹亮相頒獎禮超驚嚇　7個月減24磅修身成果更震撼

朴春現年36歲的韓國女歌手兼前女團2NE1成員朴春，近年因心理問題服藥導致健康欠佳身形大走樣，她於去年6月現身《第56屆大鐘獎電影節》紅地氈時更因為突然暴脹十足吹氣公仔而成為焦點，令外界相當擔心她的健康問題。

朴春今天現身《大鐘獎電影節》，暴脹的樣子令粉絲擔心。（Viu《K1頭條》）

朴春（左二）以前相當fit。（網上圖片）

事隔7個月，朴春今日在Instagram公開自己在減肥公司幫助下的減肥成果，只見她的腰和四肢都明顯瘦了不少，與之前吹氣公仔般的身形判若兩人。她發文透露自己因為吃服用了治療ADD（注意力缺失症Attention Deficit Disorder） 的藥物而產生副作用，並在去年的《大鐘獎》受到衝擊後開始減肥，現時已減掉了11kg（約24磅），由最高峰的70kg（約154磅）減至59kg（約130磅）：「減肥真的很累，但是減了之後感覺很好。減肥之後藥的份量亦減少了，我已變得愈來愈健康了。我真的不會再回到那個樣子了，請多多期待我的回歸！」

朴春由最高峰的70kg（約154磅）減至59kg（約130磅）。（網上圖片）

朴春在7個月內已減掉了11kg。（網上圖片）

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+ 7 + 7 + 7

朴春亦透露自己正在準備推出新歌，正在錄音室錄製新作品。粉絲見到朴春回復自信的樣子感到相當高興，並大讚偶像終於有她當年在2NE1時期的影子，並表示相當期待朴春攜新作品回歸樂壇。

朴春現正努力回復最佳狀態回歸樂壇。（Instagram：@juvisdiet）

該減肥公司公開朴春減肥後的模樣。（Instagram：@juvisdiet）

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