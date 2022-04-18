TVB收視將面臨挑戰？　開電視、ViuTV搶攻綜藝劇集市場

早於3，40年前，電視台之間的爭鬥、互相較勁的情況就已經出現，早期有佳藝電視、麗的，再發展到近代有無綫電視（TVB）和亞洲電視台，再到近年電視牌照開放，又出現了香港開電視和ViuTV兩間新電視台。雖然於TVB仍然佔據了大部份收視，但近兩年ViuTV亦靠着《全民造星》系列及自家劇集漸漸地搶佔市場，而在某部份香港人轉睇及Netflix、HBO+的環境下，TVB的情況又更加地嚴峻了。



余詠珊離開無綫（TVB）建立「好好製作」。（陳順禎攝）

開電視終於發力？

余詠珊離開無綫（TVB）建立「好好製作」，現時正為香港開電視製作綜藝節目，現在有拍攝及播放當中《疫境中的餐桌》，據知也有一個旅遊節目也正在籌備當中。據資料顯示，開電視還正在籌備《旅遊達人II》、《出走臥底旅行團3.0》以及音樂真人騷《就是青春》等多個節目，甚為有看頭。

ViuTV節目愈做愈好

另一方面，ViuTV除了現在播出的真人騷《肥美人》之外，亦都有《餓鬼旅行團》、《戀愛Staycation》、《尾二一屆口罩小姐選舉》，《戀愛Staycation》主打是實境真人騷，撮合單身男女的港版《雙層公寓》，而《尾二一屆口罩小姐選舉》則是延續《最後一屆口罩小姐選舉》的女性選舉節目。除此之外，ViuTV也有一個《War of Dance》，睇名大概也猜到是跳舞比賽的真人騷節目，可能比「齋唱」的選秀節目更有新鮮感。

ViuTV節目愈做愈好睇。（網上圖片）

《戀愛Staycation》其實都係抄橋，不過抄得抄高唔高明就到時先知。（網上圖片）

ViuTV劇集有創意?

劇集方面的產量ViuTV可能比TVB輸蝕，但論質素一點也不差。早前播出的《940920》、《反起跑線聯盟》證明了ViuTV有能力製作高質量劇集，之後排期上架的還有由郭羨妮、潘燦良、劉心悠等人主演的懸疑劇《冥冥之中》，也有由呂爵安、魏浚笙、吳海昕主演的青春偶像劇《i.SWIM》，單看劇集製作表，ViuTV還有正在拍攝台港合拍的《八尺門的辯護人》、張繼聰、姜濤、陳卓賢主演的《季前賽》和李璨琛、姜文杰、林明禎主演的《心靈師》。ViuTV的自家劇集產量比起上年已有明顯提升，而且捉到了觀眾口味。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）即將與姜濤開拍ViuTV新劇《季前賽》。（影片截圖）

來年TVB主打真人騷節目？

一直有忠實觀眾群加持的TVB，近年製作亦有不少驚喜之作，下半年的綜合節目亦有《好聲好戲2》、香港史上首個靈異選秀真人騷《通靈之王》以及與大陸電視台合辦的歌唱節目《聲生不息》，也有如由李佳芯主持的領養小動物真人騷的《給牠一個家》選拔TVB全能藝人的《飛越木人巷》等題材有趣的節目。不過有別於ViuTV和開電視，TVB似乎打算主打飲食和選秀節目，反而缺少了製作旅遊節目的安排。

《金宵大廈2》熱播中。（《金宵大廈2》預告截圖）

TVB近年也制作了不少創新的劇集，例如有近期大玩恐怖元素的《金宵大廈2》以及先行在myTVsuper播放並獲得不錯口牌的《凶宅清潔師》，除此也有《十八年後的終極告白2.0》、《白色強人II》兩套添食之作，也在追劇清單之內，同時也有《超能使者》、《隱形戰隊》兩套科幻劇，或者會能為睇慣了懸疑追兇、警匪片的觀眾帶來一些刺激。

《超能使者》。(IG@joelshanchung）

《白色強人II》應該差唔多時間播啦。（網上圖片）

ViuTV、開電視「夾攻」TVB？

綜觀三台的綜藝節目和劇集安排，其實各自都有不同，例如ViuTV就走年輕以及創意路線，用相對細的成本去製作一些極居話題性的節目，劇集則偏向找「外援」製作劇本，再加入自旗下演員演出，所以題材多元化之餘旗下藝人都有出鏡機會。而TVB則着重一些本來已有，或非常成功的劇集、節目題材，加以轉變或「索性」推出第二輯，減省了成本之餘，也可以吸引一定的觀眾群，綜藝節目當然也離不開飲食、遊戲、唱歌這三個題材。開電視則還在起步階段，據資料顯示應該是主打旅遊飲食節目，正在趁住疫情中，開關前的時間吸引一些打算或即將出國旅遊的觀眾，算是「食正條水」。