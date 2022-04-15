黃靜藍主持初體驗「打大佬」　七師傅語出驚人勁讚佢係「人妖」

模特兒黃靜藍（Nam）自與李日朗（Don）拍拖後，經常被傳媒冠以「李日朗女朋友」之稱，最近她為香港開電視《疫境中的餐桌》擔任嘉賓主持，日前（14/4）接受《香港01》訪問時，還被節目監製張志明（B哥）大讚「有前途」。雖知道張志明曾與不少《3日2夜》女神合作過，看來黃靜藍要由「李日朗女朋友」晉升為「女神」真是指日可待！



黃靜藍幾靚。（葉志明攝）

說到初次擔任嘉賓主持的心情，她自己心情十分緊張，說：「尤其是第一日開工遇着七師傅（七仙羽），大家都知七師傅語出驚人又幽默，基本上佢哋叫我hold住個場我都唔係好駕馭得到，托賴順利完成。好以為七師傅會有啲咩整蠱我，原來佢非常慈悲，佢仲要稱讚我㖭，話我係『人妖』，原來佢話『人妖』係一個好好稱呼，因為『人妖』好靚！哈哈，當日師傅稱讚咗我好多。」

七師傅真係好正。（資料圖片）

黃靜藍和七師傅。（IG@bluenamchu）

訪問當日監製張志明路過時，還向記者表示黃靜藍十分有前途，她說：「好開心呀，因為第一日返工我好緊張，背稿又走嚟走去，因為驚一個人NG累到大家，側邊又係七師傅，又有名廚，唔可以因為我呢啲small potato搞到大家NG，所以B哥就喺側邊教我。」

黃靜藍主持節目被讚。（葉志明攝）

張志明（B哥）一向以製作旅遊節目有名，她也表示很想參加旅遊節目拍攝，說：「我都想去旅行會帶埋我，不過我就唔比堅尼得唔得？做B哥嘅第一個『唔比堅尼女神』。我條頸咁長，背心唔係幾睇，可唔可以着高領？我着潛水衣做深海美人魚都ok嘅。但係，如果大家咁想睇（我着比堅尼），即係咁，我就冇乜料到，如果大家咁睇得起我嘅，我接呀！」