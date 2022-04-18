金宵大廈2 | 趙頌茹獲杜之克睇中演單親媽　周永恆出軌家暴最轟動

現年39歲的趙頌茹（阿Yu）在今晚（18日）播出一集的新單元《仿客》擔正，飾演與兒子相依為命的單親媽媽羅伊麗。戲中她搵食艱難，不但要Cosplay在網吧吸客，化身私影模特被龍友影相，為求賺錢撫育兒子。隨後她更慘遭包租公侵犯，非常淒涼。現實中，趙頌茹也是單親媽媽，與前夫離婚後獨力照顧兩女，生活不容易。



趙頌茹在《金宵大廈2》單元《仿客》飾演單親媽媽羅伊麗。（《金宵大廈2》預告截圖）

趙頌茹於2002年以歌手身份出道，推出處女大碟《Yu See!》，因外貌甚似天后鄭秀文（Sammi）而獲封「翻版Sammi」。當年她的一首代表作《大孩子》唱到街知巷聞，打入學生市場，成為8、90後的集體回應。

20歲時的趙頌茹因外表似足天后鄭秀文（Sammi）而獲封「翻版Sammi」。（《大孩子》MV影片截圖）

不過相比起歌唱事業，趙頌茹的感情經歷更廣為人知，最為人熟悉的是她與前夫周永恆的婚姻。2003年趙頌茹和前夫周永恆拍攝電視劇《青出於藍》撻著，愛情長跑後兩人於2010年奉女成婚，誕下長女周信希，兩年後又喜獲幼女周愛希。趙頌茹對周永恆不離不棄，周永恆腦生瘤期間她一直陪伴在旁，有情有義。

當年周永恆與趙頌茹拍拖，趙頌茹向報警指與周永恆因感情問題爭執期間被推到在地導致臉部受傷要入院縫六針，然後離家出走。（視覺中國）

雖然兩人共渡患難，但隨後經歷的重大婚姻危機終促使趙頌茹決定離婚。2014年周永恆被揭有婚外情，而趙頌茹早知老公偷食，努力維繫婚姻，但婚姻早現裂痕。同年8月，趙頌茹報警指稱遭周永恆家暴，守行為期間的周永恆跑到趙頌茹娘家鬧事，且用短訊恐嚇殺死妻兒和自殺。

事件爆出後，周永恆「世紀賤男」、「人渣」形象深入民心。而心死的趙頌茹堅決要離婚，糾纏三年多後，法院終宣判分居多時的兩人離婚。趙頌茹曾透露收到法庭離婚文件時一刻感到放下心頭大石，她說：「終於都鬆一口氣，感覺上呢件事完咗啦！有啲煩咗你嘅嘢唔使再憂慮，你會覺得太好啦！終於搞掂咗啦！」

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趙頌茹離婚獨力照顧兩個女兒，亦有過艱難日子。她透露離婚後「乜都冇」，只收過3月贍養費，為搵錢曾考慮做工人、洗碗，及後她在凍肉公司任職過兩年銷售文員，不時接劇及活動邀請。問到戶口試過最少有幾多存款時，她曾透露：「幾萬蚊都有嘅」，更坦言當時使錢都心驚驚，也試過封閉自己，拒絕見任何人。

趙頌茹離婚後專心湊大兩個愛女。（趙頌茹FB圖片）

近年趙頌茹的經濟壓力有所舒緩，經歷高低起伏的她如今最大夢想是湊大兩個女兒。除了供書教學外，趙頌茹須花費額外時間照顧患有讀寫障礙的細女。她不時接騷賺外快，去年11月於ViuTV音樂節目《Chill Club》演唱成名作《大孩子》獲讚歌喉依然清亮，歲月沉澱後的她演唱多添一分成熟和經歷，有網友表示十多年後重聽不但感唏噓，更覺歌聲催淚。

趙頌茹多年後唱出代表作《大孩子》，網友直言相比十多年前聽更覺催淚。（節目截圖）

監製葉鎮輝透露，邀請趙頌茹飾演此角非因兩人經歷相似，他說道：「因為杜生（杜之克）之前睇佢演出、覺得佢幾好幾有心機、又覺得這角色對佢有發揮、所以揾佢演，又真係冇諗過佢嘅經歷喎。」