金宵大廈2 | 趙頌茹獲杜之克睇中演單親媽 周永恆出軌家暴最轟動
現年39歲的趙頌茹（阿Yu）在今晚（18日）播出一集的新單元《仿客》擔正，飾演與兒子相依為命的單親媽媽羅伊麗。戲中她搵食艱難，不但要Cosplay在網吧吸客，化身私影模特被龍友影相，為求賺錢撫育兒子。隨後她更慘遭包租公侵犯，非常淒涼。現實中，趙頌茹也是單親媽媽，與前夫離婚後獨力照顧兩女，生活不容易。
趙頌茹於2002年以歌手身份出道，推出處女大碟《Yu See!》，因外貌甚似天后鄭秀文（Sammi）而獲封「翻版Sammi」。當年她的一首代表作《大孩子》唱到街知巷聞，打入學生市場，成為8、90後的集體回應。
不過相比起歌唱事業，趙頌茹的感情經歷更廣為人知，最為人熟悉的是她與前夫周永恆的婚姻。2003年趙頌茹和前夫周永恆拍攝電視劇《青出於藍》撻著，愛情長跑後兩人於2010年奉女成婚，誕下長女周信希，兩年後又喜獲幼女周愛希。趙頌茹對周永恆不離不棄，周永恆腦生瘤期間她一直陪伴在旁，有情有義。
雖然兩人共渡患難，但隨後經歷的重大婚姻危機終促使趙頌茹決定離婚。2014年周永恆被揭有婚外情，而趙頌茹早知老公偷食，努力維繫婚姻，但婚姻早現裂痕。同年8月，趙頌茹報警指稱遭周永恆家暴，守行為期間的周永恆跑到趙頌茹娘家鬧事，且用短訊恐嚇殺死妻兒和自殺。
事件爆出後，周永恆「世紀賤男」、「人渣」形象深入民心。而心死的趙頌茹堅決要離婚，糾纏三年多後，法院終宣判分居多時的兩人離婚。趙頌茹曾透露收到法庭離婚文件時一刻感到放下心頭大石，她說：「終於都鬆一口氣，感覺上呢件事完咗啦！有啲煩咗你嘅嘢唔使再憂慮，你會覺得太好啦！終於搞掂咗啦！」
趙頌茹離婚獨力照顧兩個女兒，亦有過艱難日子。她透露離婚後「乜都冇」，只收過3月贍養費，為搵錢曾考慮做工人、洗碗，及後她在凍肉公司任職過兩年銷售文員，不時接劇及活動邀請。問到戶口試過最少有幾多存款時，她曾透露：「幾萬蚊都有嘅」，更坦言當時使錢都心驚驚，也試過封閉自己，拒絕見任何人。
近年趙頌茹的經濟壓力有所舒緩，經歷高低起伏的她如今最大夢想是湊大兩個女兒。除了供書教學外，趙頌茹須花費額外時間照顧患有讀寫障礙的細女。她不時接騷賺外快，去年11月於ViuTV音樂節目《Chill Club》演唱成名作《大孩子》獲讚歌喉依然清亮，歲月沉澱後的她演唱多添一分成熟和經歷，有網友表示十多年後重聽不但感唏噓，更覺歌聲催淚。
監製葉鎮輝透露，邀請趙頌茹飾演此角非因兩人經歷相似，他說道：「因為杜生（杜之克）之前睇佢演出、覺得佢幾好幾有心機、又覺得這角色對佢有發揮、所以揾佢演，又真係冇諗過佢嘅經歷喎。」