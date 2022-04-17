金宵大廈2 | 演員中期評核報告　李施嬅分飾4角演技超越《金宵1》

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）演員中期評核報告。



陳山聰和李施嬅身處兩個不同的平行時空。（劇集截圖）

施嬅分飾四角難度超越《金宵1》

《金宵2》採用原班人馬出演主角，陳山聰和李施嬅表現廣受觀眾期待。相比起《金宵大廈》（下稱《金宵1》），續集對於二人的演技絕對是更大挑戰。陳山聰一人分飾三角，分別為精神病人、原世界中的冷漠Maurice，以及另一平行時空的失憶暖男Joey；而施嬅更是一人分飾四角，包括感性柔弱的Ella、60年代精神病院醫生、黑白世界中冷漠強悍的Lydia，以及《金宵1》Coco姐。

Coco姐短暫「回歸」。（影片截圖）

雖然故事初段兩位主角戲份不多，更有觀眾抱怨道：「兩個出鏡加埋唔知有冇10分鐘。」然而隨住劇情推進，兩人在單元《對倒》開始進入主戲，獲得更大發揮空間。其中一幕，被困黑白世界的施嬅感應到陳山聰的呼喚，在天台熱淚盈眶，甜蜜又難過的表情，獲不少網民大讚感動，「李施嬅喊戲真係一流，睇到都心痛。」

而陳山聰分別飾演的Maurice和Joey除了個性不同外，未有太大睇頭，也不見有許多小動作令觀眾分辨兩個角色。不過施嬅曾透露，山聰是為了令觀眾混淆角色而故意為之。

Ella（李施嬅飾）被困黑白世界天台，熱淚盈眶一幕獲讚超感動。（影片截圖）

黃婉華演活外傭姐姐獲激讚

除了兩大主角外，《金宵2》最有驚喜的必數是在單元《姐姐》飾演外傭Louisa的新人演員黃婉華。在演藝學院已狂攞傑出學生獎的黃婉華潛力非凡，且舞台劇、微電影豐富經驗，加上為求完美融入角色，更付出三、四個月時間練習口音和學習外國文化，甫出場已獲激讚演技細緻、自然流暢，口音更模仿得惟妙惟肖。有觀眾驚訝道：「以為真係菲律賓人」、「真係以為你係姐姐。」監製葉鎮輝亦力讚她「（表現）絕對好、好似、好用心做。」雖然近來因搽黑皮膚惹來種族歧視之嫌，惟仍不掩她出眾的演技和潛質。

TVB電視劇《金宵大廈2》中，黃婉華飾演外傭Louisa被批評充滿對外傭的歧視與偏見。（無綫電視畫面）

伍詠薇暌違9年再有代表角色

另一位演員伍詠薇則憑單元《雙魚》中精神病發作，發癲對住空氣爆鬧一幕贏盡話題度，自2013年《金枝慾孽II》「淳妃」後再出一個令人眼前一亮的角色。另外前女團「As One」成員蘇皓兒拋開偶像包袱，飾演毀容女兒渺渺，孖住伍詠薇未見失色。而單元結尾中，她搖身一變販賣悲情商人的黑化演技亦看得舒服，沒有新人浮誇造作的缺陷，值得一讚。

《金宵大廈2》黃婉華真人背景如何？ 黃婉華在《金宵大廈2》表現精彩。 黃婉華 Franchesca 今年32歲，出生於加拿大，3歲回到香港，12歲再到加拿大讀中學和大學，畢業後黃婉華投考演藝學院，取得不少學生獎項。即看詳情 黃婉華為何獲邀加入《金宵大廈2》劇組？ 黃婉華在學時期取得不少獎項，富有演出經驗，《金宵大廈2》監製葉鎮輝透露看中黃婉華是緣分，非常欣賞她的演出。即看詳情

重溫李施嬅天台一幕：