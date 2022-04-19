金宵大廈2劇透 | 李施嬅被困黑白世界 靚寶牽引陳山聰終見到情人
撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（19日）一集《仿客（下）》劇透。
上集提要：
單親媽媽羅伊麗（趙頌茹飾）和兒子張梓朗（熊倬樂飾）相依為命，伊麗忙於糊口，讓梓朗從小就學懂照顧自己，他思想成熟，有時更反過來照顧冒失的母親。Lydia（李施嬅飾）來到平行世界，順水推舟偽裝成Ella（李施嬅飾），誓要找出Maurice（陳山聰飾）的去向……一次工作機會，伊麗認識了區議員候選人何懿星（陳國峰飾），在其正能量鼓勵下，重拾了自信和對未來的希望。好景不常，伊麗及後遭包租公侵犯。當伊麗處於危險時，梓朗無力保護母親，大感自責，此時一神秘怪客Mimi藉機接近他……
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劇透注意！
懿星得知伊麗遭遇後深表同情，二人漸生情愫。伊麗赫然發現梓朗被Mimi盯上，只好沒收梓朗的手機，惹來梓朗反感。Ella在平行世界發現「Maurice」名叫Joey（陳山聰飾），還找到了自稱是Joey徒弟的大界，對Joey的生活有更深了解。伊麗揭出懿星參選背後的謊言，傷心不已，梓朗要藉Mimi的力量給懿星一個教訓……Joey懷疑「Ella」並非原先的Ella，及後更於靚寶牽引下，望見被困於平行世界的Ella……
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