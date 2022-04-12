金宵大廈2 | 32歲黃婉華演外傭Louisa　身世大揭秘高學歷加國回流

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（12日）展開新篇章，最新一集《姐姐（上）》由黃子雄和樊亦敏擔正主演吳氏夫婦，新聘請的外傭Louisa舉止古怪，家中頻頻出現怪事，而飾演Louisa的便是首度亮相TVB的新人演員黃婉華（Franchesca）。



外傭姐姐由黃婉華飾演。（黃婉華FB）

戲中Franchesca塗黑全身，T恤加短褲的家居穿著，十足外傭姐姐一樣。而她臉上又經常掛上一副憂戚表情，散發神秘氣場。現實中的Franchesca是美女一名，妝容打扮非常洋氣，似足鬼妹仔。

好似呀！（黃婉華FB）

Franchesca的確是從外國回流香港拍戲。她接受《香港01》訪問時透露，她今年32歲，1990年出生於加拿大，三歲與家人回港，讀完中二回到加拿大，完成中學和大學課程。她大學就讀加拿大排名前七的卡加里大學，取得市場學學士學位。隨後回流香港做全職，成為Marketing Officer。隨後她投考演藝學院，主修表演系，2019年畢業，取得戲劇藝術學士（榮譽）學位。在學期間的她表現出眾，三度獲得獎學金，以及攞過不少傑出學生獎。畢業後拍過舞台劇、微電影等等。

靚女一位。（黃婉華FB）

Franchesca受訪透露，當初讀市場學只是為想搵份賺到錢的工作，但發現自己根本不喜歡從事商務行業，她說：「做緊兩年Full Time Marketing嘅時候我係唔開心，唔享受自己做緊嘅嘢。」期間她接觸到戲劇課程，發現自己熱情所在，因此轉做演員。

她透露初初收到監製邀請以為是詐騙。（黃婉華FB）

Franchesca透露，起初收到監製葉鎮輝邀請見面的電郵，以為是詐騙，她說：「以為有人冒認TVB監製Send Email俾我，以為係詐騙，後尾我先知係葉鎮輝監製。佢之前係唔識我，都冇睇過我舞台劇，有可能喺我Social Media睇過我啲微電影、片、廣告。後尾我同佢同編劇喺Coffee Shop見面，我Send咗啲我之前表演嘅片段畀佢睇，就係咁。」

Franchesca有一位英國男友，穩定交往一年多，現不打算結婚。（IG@franchesca_wong）

葉監製透露搵到Franchesca是緣份，他說：「搵咗好多個㗎啦！跟住好多個都唔係好理想啦！本住一個試嘅心態，打開演藝學院網頁睇下啲導師啦，就發現咗Franchesca，見佢讀書時期攞咗好多獎，睇咗佢拍咗嘅作品，就膽粗粗Send咗個Email約佢見面啦！」葉監製力讚Franchesca表現出色，非常用心，而主角李施嬅亦在電台節目《開心大派對》點名指欣賞Franchesca為演出不介意塗黑皮膚，相當落力。

期待Franchesca演出！（IG@franchesca_wong）

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