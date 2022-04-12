金宵大廈2 | 李施嬅有神秘角色　籲先放下《金宵1》：跳返出嚟先

李施嬅回歸無綫（TVB）拍攝《金宵大廈2》（下稱《金宵2》），患病的她無法親身出席宣傳活動，只能透過視像通訊接受訪問。近日她上薛家燕電台節目《開心大派對》宣傳劇集，談及病況，她指：「上年9月嚴重，甲狀腺加免疫系統，主要係甲狀腺打我隻眼啦。」更因拍攝期間試過眼紅得太誇張，又大細眼，監製要停機拍側面。她解釋患病是因拍《金宵2》壓力太大，「要分飾兩角，嗰幾日係崩潰，同埋係難演嘅。」



施嬅透露最新病況，她稱除了眼睛外，其他地方已康復。（影片截圖）

休養中的施嬅仍然經常留意觀眾反應。說到有觀眾認為《金宵大廈》（下稱《金宵1》）比《金宵2》劇集更吸引，更有網民直批「眼高手低」。施嬅建議觀眾應「跳返出嚟先」，她說：「我好想講一講，希望觀眾唔好唔逃離《金宵大廈1》度，跳返出嚟先。因為好多嘢睇唔好到，好奇怪嘅。」

施嬅籲勿比較兩季劇集。（Instagram@joelshanchung）

她認為觀眾忽略了不少細節，「有一幕我同山聰係中環落雪、Kiss，但竟然冇人覺得落雪係奇怪，冇人講呢個Point，我都奇怪冇人講。大家都唔覺得呢個係一件事。或者60年代山聰講嘢冇口音大家又唔覺得奇怪，反而係醫生奇怪，大家好似完全係留咗喺《金宵1》度，見到佢哋錫啦，佢哋又攬埋一齊好Sweet呀！好鍾意呀！咁（就覺得）落雪就算啦，中環都成日落雪。」

施嬅話中環落雪有玄機，但冇人提。（劇集截圖）

施嬅又爆今次是一人分飾三角，除了精神科醫生和Ella之外，新角色將於今個禮拜登場，更笑言演到「Short short哋」：「山聰有兩個角色，講嘢方法差唔多，佢係特登混淆大家。我就三個角色，全部都好明確，第三個出咗都好明確，你哋會知係另一個人。三個角色都有唔同造型、聲線、講嘢方法。演唔同角色會有唔同小動作，例如講呢句對白就你就要撥一撥頭髮。」

施嬅透露精神科醫生沒有配音。（劇集截圖）

有網民又坦言施嬅飾演精神科醫生時聲線奇怪，有觀眾質疑是否配音，施嬅就解答道：「《金宵1》Coco姐把聲沉啲。因為Coco姐成日都夜訓，飲好多酒，花聲。但醫生就係有錢人、讀書啦，咁你哋知道60年代女性係低微少少嘅，咁所以大家講嘢唔會好大聲，所以就會用個高少少、細聲少少嘅語氣去講嘢。所以我用前少少、近鼻少少個位去講嘢啦！」

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