金宵大廈2 |李施嬅劇中多造型　監製阿細：試造型超過十粒鐘

TVB（無線）熱播劇集的《金宵大廈2》大受好評，掀起一陣全民追劇潮。隨着劇集陸續播出多個單元，在最新一個單元六《仿客》中，飾演單親媽媽的趙頌茹表現自然，而且在穿起Cosplay服裝時的模樣根本少女味十足，獲得不少網友激讚。

在劇中趙頌茹飾演單親媽媽羅伊麗 。（劇照）

在劇中飾演單親媽媽羅伊麗的趙頌茹，從小與兒子張梓朗（熊倬樂飾）相依為命，為了維生更擔任私影妹，穿起Cosplay服裝時顯得性感，而且對於現年39歲的她根本零違和感，因此獲不少網友大讚保養得宜。而該劇的監製阿細（葉鎮輝）對於趙頌茹的表現亦讚不絕口：「佢好有心做，我最初唔識佢，但佢真係好專業，拍落都覺 得冇揾錯人。可能佢有小朋友關係，所以同梓朗都好夾，又演到媽咪嘅感覺、其他未結婚、 未有小朋友嘅演員係畀唔到呢啲感覺。」而在劇中趙頌茹好多時候是素顏上陣，因為這樣才有媽媽的感覺，與擔任私影時要化濃妝的模樣有一個強烈的對比。

私影 Look 趙頌茹。（劇照）

《仿客》這個單元在早前曝光宣傳海報時，趙頌茹膊頭上的「鬼手」相當搶眼，原來這隻鬼手是一種神秘的力量，這位神秘的Mimi會接近梓朗，而Mimi 亦在伊麗童年時也曾一度現身，在這個時空會發生不可思議的事。

網友話趙頌茹飾演悲情媽咪入型入格。（劇照）

另外，在劇中不同時空都有不同造型，特別是李施嬅的變化相當多，對於劇中的演員造型，監製阿細就笑指可能是李施嬅從演以來最「甘」的一次：「佢有提過拍咗咁多劇，未試過做造型要做咁耐同做咁多次，每次都超過十粒鐘。」阿細續指李施嬅對於Lydia造型貢獻最多，並笑謂：「通常一早返嚟lunch左右做完，今次就食完晚飯都未做完。」而男主角陳山聰原來為了劇集貢獻了不少飾及衫褲鞋襪的私伙，當中包括Maurice戴的文青Feel眼鏡等。

阿細指呢個 60 年代 Look都試造型試咗幾次，果然一絲不苟。（劇照）