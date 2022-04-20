吳千語上海抗疫炮製美食　跟陳浩民太太蔣麗莎仿如活在平行時空

近日內地疫情持續，當中上海確診數字佔全國逾九成多達5位數字，而有移居上海的藝人，因為上海封城抗疫而大吐苦水，先是陳浩民太太蔣麗莎，開直播指買菜及雞蛋，由平時50元升至2000元，之後到苑瓊丹拍片分享一個冬甩要剪開分幾餐吃，令人感受到上海市民的抗疫苦況。最神奇是同樣居住在上海，林峯前女友吳千語，卻輕鬆在家煮米芝蓮級數的美食，還說感謝鄰居給力團購，藝人們生活兩極，仿如活在平行時空。

吳千語跟百億富三代施伯雄拍拖。（微博圖片）

全國人民同心抗疫，而在疫情重災區上海，不少市民都要在家隔離，居家抗疫可謂社會責任，而有藝人就分享他們的抗疫情況，不時拍片蹭熱度的陳浩民太太蔣麗莎，就指3個西紅柿、2根胡蘿蔔、15個雞蛋、不到1斤的白菜，一袋大米，花了1500元再加500元跑腿費用，平日超市50元的菜錢，因上海封城而要2000元。至於同樣居住在上海的苑瓊丹，則拍片分享一個冬甩要剪開分幾餐吃，令人誤以為上海糧食短缺，其後發現苑瓊丹只是拍片跟大家幽默一番，惹起公憤。

吳千語上海居家抗疫，仲親自下廚。（微博圖片）

米芝蓮級數美食。（微博圖片）

睇見都流口水。（微博圖片）

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不過居住在上海的吳千語，跟坐擁百億身家的富三代男友施伯雄拍拖，閒時旅行遊埠，生活愜意。在上海封城期間，吳千語卻仿如跟其他藝人活在平行時空，她近日Po出在家隔離的照片，穿上黑色小背心的她，正在烹調美食，留言感謝「鄰居們非常給力的團購」，之後又上載了多款美食佳餚，單是一道薑葱炒蟹，外觀已達米芝蓮餐廳級數，吳千語居家抗疫又保持生活質素，相信疫情很快可以過去。

陳浩民太太蔣麗莎，指疫情期間在上海買菜要2000元。（抖音）