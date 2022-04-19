我們的藍調時光︱車勝元22歲戀上大4年千金　為保護繼子甘願捱鬧

韓劇《我們的藍調時光》集合李炳憲和金宇彬等大咖演員，首三集以車勝元和李姃垠之間的初戀故事為主。劇中的車勝元為了錢和家人，欺騙了20年前的初戀李姃垠，被劇迷大罵是壞男人，但現實中的他並非如此。



模特兒出身的車勝元至少擁深邃五官。（網上圖片）

現年51歲的車勝元1988年以模特兒身份出道，1997年參與韓劇《紐約故事》後正式以演員出道。可是車勝元起初星路平平，直至2000年才憑電影《災情告急》成功打開知名度，翌年一套《新羅月夜》更是奠定他國民演員的地位。其後，車勝元拍過的電影《兒子》、《戰神風暴Athena》、《市政廳》和《最佳愛情》等都成了經典代表作之一。

相信不少劇迷都認同《最佳愛情》中「獨孤振」一角是車勝元的代表角色之一。（劇照）

車勝元與老婆遇見後相戀，至今已第30年。（網上圖片）

劇中的車勝元變成了壞男人，但現實中的他其實卻是痴情好男人一名。車勝元仍是高中生時就與老婆李淑珍相遇，大4年的李淑珍對車勝元一見鍾情，形容他是從漫畫中走出來的人一樣。可是由於當年姐弟戀不普遍，加上女方是千女小姐，所以兩人的戀情備受反對。為了愛情的二人不惜私奔，住在地下室，更曾一度連煤氣費都交不起。就算中間經歷過因入伍而減少收入，但車勝元也把握每個休假接模特兒工作。自1992年結婚後，兩人已婚第30年，是韓國演藝圈中的模範夫妻之一。

李淑珍曾出書講及與車勝元的戀情，包括如何克服外界對姐弟戀的偏見等。（網上圖片）

除了愛妻外，車勝元為了繼子甚至不惜犧牲了藝人最重要的形象。2013年3月，繼子車魯爾先捲入大麻案，從職業電競選手中除名。同年8月，他再因涉嫌性侵女高中生被起訴，雖然最終案件以證據不足撤告，但車勝元亦有馬上為育兒的責任道歉。豈料，2014年一名自稱是車魯爾生父的男人向車勝元提告，表示車勝元向外聲稱自己是車魯爾父親而令自己名譽受損，要求1億韓元（約63.3萬港元）賠償。

車勝元對家人保護有加，直至繼子惹上官司前，一直寧願犧牲自己的形象。（網上圖片）

這次車勝元才首次發聲明，交代鮮為人知的家庭情況，公開車魯爾是妻子與前夫所生的兒子，並於婚前已決定把繼子當成家庭的一部分。由於車勝元在此之前一直聲稱與李淑珍於1989年結婚，並於同年誕下一子，換算當時他只有19歲，所以一直十分影響他的形象。可是真相大白後，大眾才發現車勝元所做的一切只為保護家人；而車勝元二女車耶妮則於2003年出生，現時一家四口過着幸福的生活。

車勝元一家四口生活幸福，可見他與妻子的用心經營。（網上圖片）

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車勝元在劇中是欺騙初戀的壞男人，但現實的他完全相反！（劇照）

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