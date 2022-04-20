金宵大廈2劇透 | 李施嬅重返原世界　湯洛雯變韓粉暗戀郭子豪

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（20日）一集《OPPA（上）》劇透。



前情提要：

懿星（陳國峰飾）得知伊麗（趙頌茹飾）遭遇後深表同情，二人漸生情愫。伊麗赫然發現梓朗（熊倬樂飾）被Mimi盯上，只好沒收梓朗的手機，惹來梓朗反感。Ella（李施嬅飾）在平行世界發現「Maurice」（陳山聰飾）名叫Joey（陳山聰飾），還找到了自稱是Joey徒弟的大界，對Joey的生活有更深了解。伊麗揭出懿星參選背後的謊言，傷心不已，梓朗要藉Mimi的力量給懿星一個教訓……Joey懷疑「Ella」並非原先的Ella，及後更於靚寶牽引下，望見被困於平行世界的Ella……

上集重溫：

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劇透注意！

黎倩儀（湯洛雯飾）是一名追星族，其頭號偶像是來自韓國的Kim（郭子豪飾）。倩儀把Kim的紙板人帶回家，及後一道彗星劃破夜空，紙板竟轉化成人。倩儀向紙板Kim騙稱正在拍攝真人騷，好讓二人共度甜蜜時光。Joey暗中觀察假扮Ella的Lydia，看準機會逼她露出馬腳……平行世界，Ella終捕獲靚寶，更向大界解釋自己並非這邊世界的人，而靚寶似是穿越的關鍵。此際兩邊世界就似共鳴一樣，將Joey、Ella引領到七樓半重逢。

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重溫李施嬅天台一幕：