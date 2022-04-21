金宵大廈2 劇透| 陳山聰查神秘組織秘密　湯洛雯迷戀偶像成正果？

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（21日）一集《OPPA（下）》劇透。



前情提要：

黎倩儀（湯洛雯飾）是一名追星族，其頭號偶像是來自韓國的Kim（郭子豪飾）。倩儀把Kim的紙板人帶回家，及後一道彗星劃破夜空，紙板竟轉化成人。倩儀向紙板Kim騙稱正在拍攝真人騷，好讓二人共度甜蜜時光。Joey（陳山聰飾）暗中觀察假扮Ella（李施嬅飾）的Lydia，看準機會逼她露出馬腳……平行世界，Ella終捕獲靚寶，更向大界解釋自己並非這邊世界的人，而靚寶似是穿越的關鍵。此際兩邊世界就似共鳴一樣，將Joey、Ella引領到七樓半重逢。

上集重溫：

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劇透注意！

紙板Kim得悉真相後震驚不已，但作為紙板亦無處可去。真人Kim找倩儀算帳，斥她破壞自己的計劃。Lydia苦無對策下向阿Lam（張彥博飾）自揭秘密，希望能找出真相。Joey返回平行世界，與大界見面後決定留下調查神秘組織「MIA」的陰謀……倩儀對真人Kim的愛，讓紙板Kim感動，也對倩儀產生了感情，終想出一個兩全其美的解決方法……精神病院內，男病人逃跑不果，只想請求女醫生幫忙取回貓皮球，讓他回去自己的世界。