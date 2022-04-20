金宵大廈2 | 湯洛雯現實唔係愛情至上　供逾4千萬豪宅搵錢最實際

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（20日）進入新單元《OPPA》，由湯洛雯和郭子豪主演。故事講述，湯洛雯飾演的迷妹黎倩儀暗戀韓國明星Kim金碩訓（郭子豪飾）。有一日紙牌郭子豪幻化成真人，又驚又喜的湯洛雯訛稱現正在拍真人騷，二人共度甜蜜時光。現實中的湯洛雯接受《香港01》訪問時笑言自己太懶，不但要用錢用力、更要識韓文，所以追星對她有難度，但湯洛雯透露十多歲時曾鍾情於日本組合w-inds，會儲偶像專輯及睇演唱會。



湯洛雯於《金宵大廈2》飾演韓流追星族，暗戀韓國偶像Kim（郭子豪飾）。（《金宵大廈2》截圖）

34歲的湯洛雯（Roxanne）入行不經不覺已達10年，演藝世家出身的她父親是前TVB藝人湯鎮宗，阿叔是TVB五虎之一湯鎮業。雖然湯鎮宗名氣不如兄弟，但他多年來投資有道，被指擁多層樓揸手，生活無憂，湯洛雯自小也不憂柴米。湯洛雯大學就讀於英國著名的倫敦大學學院，主修心理學。或許是受父親影響，湯洛雯未有繼續進攻心理學，並決定於2012年參選港姐入行。對此湯鎮宗未有微言，反而與女兒分享在娛樂圈打滾多年心得，教養子女態度非常開放。

湯洛雯與她爸爸湯鎮宗。(湯洛雯IG)

星二代的頭銜確實令湯洛雯於參選期間更備受觸目，她最終六強止步，獲得TVB經理人合約，正式展開藝人生涯。湯洛雯由低層做起，從處境喜劇《愛·回家》、到綜藝節目《學是學非》，直到電視劇《燦爛的外母》、《一笑渡凡間》，她均全力以赴，曾為拍劇努力減肥，搣甩「肥湯」花名。最終湯洛雯憑《燦爛的外母》在頒獎禮榮獲多項提名，事業有見起色，證明不靠父蔭上位。

湯洛雯的妹妹Cassandre都是靚女。（Instagram@roxannetong）

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雖然靠《燦爛的外母》贏來不少注目，不過湯洛雯事業始終浮沉，相比昔日好姊妹黃心穎，當年她的機會不及對方來得多。2019年4月發生震驚全城的「安心事件」，女方隨即「被消失」在公眾視野中，連有份主演的《法證先鋒IV》戲份全被刪減，湯洛雯意外遇上好機會，頂替角色補拍所有戲份，更憑此角入圍《萬千星輝頒獎典禮2020》的最佳女配角。感情方面，馬國民回復單身後，與湯洛雯互生情愫，兩人戀情於2020年曝光，這是湯洛雯繼羅天宇後再度向外公開的圈內戀情。

湯洛雯和黃心穎曾是好姊妹。（IG@roxannetong）

湯洛雯和馬國明大方認愛後，獲得外界祝福。兩人選擇不再低調，不時在公眾場合出雙入對，頻頻於社交媒體曬愛。雖然湯洛雯自認EQ低脾氣差，又不擅長整理，但馬國民欣賞女友廚藝了得，又懂得誘導內斂的他袒露心聲，而湯洛雯則欣賞男友孝順顧家。

馬國明和湯洛雯不時在公眾場合出雙入對。（陳順禎 攝）

前年有指湯洛雯爸爸以女兒名義購入價值4581.3萬、實用面積2,161呎的馬鞍山雲海別墅中的Lily Avenue給女兒作嫁妝，連549呎花園及車位，而馬國明亦搬入半同居試婚。湯洛雯隨後承認要專心搵錢供樓，她透露買樓時選擇5年後才開始做按揭，故暫仍過上輕鬆日子，但蜜月期後便要每月花費6位數供樓，故現階段搵錢最實際，並要報答父母恩；再加湯洛雯缺乏安全感，認為需要長期溝通才適宜為人生大事下決定，故此暫不打算結婚。

湯洛雯意外曝光家中豪宅？（網上圖片）

湯洛雯《金宵大廈2》角色為何？ 湯洛雯於《金宵大廈2》《OPPA》飾演暗戀韓國偶像Kim金碩訓（郭子豪飾） 的迷妹黎倩儀 ，有一日Kim紙牌公仔竟變成真人，她即與Kim展開一場搞笑的戀愛之旅。即看詳情 湯洛雯《金宵大廈2》飾演追星族，現實會否追星？ 湯洛雯自認不花痴又懶惰，追星對她而言有難度。但她透露十多歲時喜歡日本組合w-inds ，會儲偶像專輯及睇演唱會。即看詳情

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