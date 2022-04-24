聲生不息 | 炎明熹自告奮勇第三出場　以一敵二撼贏男子組合

由炎明熹（Gigi）、林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅等參與，TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》將於今日（24日）首播，16位歌手分為男女兩隊比賽，在此之前，觀眾已對歌手們即將演繹的作品原曲賦予期待值，每個回合一對一比拼中，獲得出品團喜愛度投票更高的一方，可以將對方的期待值收入囊中，全場累積值更高的一隊，成為本場獲勝隊伍。



炎明熹的《蜚蜚》期待值排在尾二。（《聲生不息》 視頻截圖）

在女隊連勝兩局之後，炎明熹自告奮勇第三個出場，與內地組合「魔動閃霸」對戰，以一敵二之餘，炎明熹演唱的《蜚蜚》期待值也略低於對方，形式上似乎有些不利。而賽前，節目組特別準備了片段向觀眾介紹炎明熹的經歷，更有張學友、譚詠麟、莫文蔚等前輩對她的高度評價，實力備受認可。

炎明熹自告奮勇，第三個出場。（《聲生不息》 視頻截圖）

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炎明熹全無怯場有大將之風

雖然炎明熹在後台與各位前輩同場時略顯緊張，但一登上舞台便氣場全開，發揮穩定，將《蜚蜚》的情感詮釋得淋漓盡致，真假音轉換到位，高低起跌，頗有層次感，無論網友抑或其他歌手都對她讚不絕口，被炎明熹渾厚的唱腔折服，不少人在彈幕中寫道：「炎明熹真是實力派」、「第一次認識炎明熹，聲音好好聽」、「炎明熹好叻啊」等。

一開始炎明熹有小小緊張。（《聲生不息》視頻截圖）

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炎明熹勝出後面紅 票數高過楊千嬅？

當然，炎明熹最後也不負眾望，以56%的投票值撼贏魔動閃霸，在台上還展示出俏皮的一面，她表示：「我覺得非常的開心，我的耳朵是不是紅了？」還露出耳仔給觀眾看，王祖藍在一旁揶揄道：「不止耳朵紅，你看她那個劉海……」炎明熹即刻笑言：「我劉海都紅了嗎？」非常可愛，隨即便一本正經地說：「今天唱歌的時候，好像比較放鬆，我在看到大家的揮手，然後我就嗯，好，謝謝大家，然後我就繼續唱。」毫不怯場。

炎明熹以56%投票撼贏魔動閃霸。（《聲生不息》視頻截圖）

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不過，首場比賽結果並未播出，有網友曬出最終投票，炎明熹在8位女歌手中位列第三，甚至高過楊千嬅同李玟。但其實投票是按照男女隊雙方比賽進行，千嬅對陣的是內地資深歌手李健，因此稍有輸蝕也很正常。

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炎明熹憑《聲夢傳奇》傳奇一戰成名

今年17歲的炎明熹本名王佳恩，去年參加無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季斬獲總冠軍「傳奇新星」，並同時奪得「專業評選大獎」及「觀眾熱選大獎」，成為三料冠軍，是女子組合After Class成員之一。由於炎明熹父母都是內地人，因此從小獨自在港與姑母一家生活，且熱衷唱歌，於星格流行音樂學院先後師隨創辦人劉凱揚及校長高晨維，「炎明熹」藝名也是高晨維找風水師為她所改，作為出道禮物。在《聲夢傳奇》中，炎明熹創下了不少記錄，翻唱的多首歌曲都在YouTube突破百萬點擊率，去年8月，她與眾導師及15位參賽者於麥花臣舉辦四場《聲·夢飛行 First Live On Stage》演唱會，是炎明熹所參與之首次公開售票演唱會。2021年9月20日，炎明熹推出首支派台歌曲《真話的清高》，正式出道，是首位推出個人派台歌曲的《聲夢傳奇》參賽者，同年12月27日，炎明熹於《新城勁爆頒獎禮2021》獲得「勁爆新人」，亦是她首個樂壇新人獎項。今年1月1日，炎明熹奪得《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇新力軍女歌手銀獎」，在《聲生不息》中首次登台也大獲好評，前途不可限量。