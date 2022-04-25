三台收視報告｜《食腦喪B》流失30萬觀眾　《金宵大廈2》收16.5

三台收視報告又再出爐，今次的日期是4月18日至4月24日。這次報告重點肯定是放在昨天晚上同時播放的《聲生不息》和《Chill Club推介榜年度推介21/22》，TVB與ViuTV各自有音樂節目推出，兩個節目加起來有140萬港人收看直播，絕對是樂壇的盛事。



TVB兩線劇集齊齊跌

先講TVB，劇集面方有新劇《食腦喪B》取替內地劇《機智女法醫》，後者暫時是今年收視榜的亞軍，成績肯定是亮眼的，所以接替它的檔位也有一定的壓力。《食腦喪B》在首周明顯承接不了《機智女法醫》的氣勢，由上周同時段的23.1點跌至18.2點，有接近5點的跌幅，換言之有超過30萬的劇迷放棄了《食腦喪B》。

《食腦喪B》由何廣沛及江嘉敏主演，是一部奇幻喜劇。（《食腦喪B》截圖）

至於《金宵大廈2》更加慘情，收視一跌再跌，由上次報告的18.5點跌至16.5點，創出了自己的新低，15集以來總收視只有17.9點，成績確實是強差人意。

《金宵大廈2》收視慘淡。（《金宵大廈2》截圖）

香港人仍然關注樂壇

去到大家關注的音樂節目，昨日TVB播出的《聲生不息》錄得16.9點收視，比起以往星期日晚上八點半的數字是有少少進步，證明這個節目對觀眾是有吸引力的。而ViuTV同時段播出的《Chill Club推介榜年度推介21/22》則有5.8點，也是比自家往日這個時段的數字為高，雖然與TVB有接近三倍的距離，但網上不少好評，覺得ViuTV為本地音樂人提供了一個很大的平台，尊重音樂人。

這兩個節目加起來有接近140萬人收看直播，證明香港人對音樂依然有一定的關注度，對樂壇絕對是一個喜訊。

曾彼特在《聲生不息》獲得好評。

《Chill Club推介榜年度推介21/22》其實更像一個音樂騷。

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