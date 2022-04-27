金宵大廈2劇透 | 丁子朗自爆將再出場　編審親解神秘組織MIA運作

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（27日）最新一集《嫁衣（下）》劇透。



前情提要：

精神病院內，男病人趁在手術前跟女醫生訴說最後一個故事，女醫生亦信守承諾，把貓皮球歸還。旗袍裁縫師小程（胡鴻鈞飾）對選女友特別挑剔，故此一直單身，直至遇到「女神」葉科雲（連詩雅飾），決定要把握機會，奪得其芳心。小程迅速遍尋社交網絡，對科雲的生活、愛好都瞭如指掌，還揭破科雲未婚夫的真面目，好讓女神投進自己懷抱，豈料科雲竟選擇啞忍……Ella（李施嬅飾）在黑白世界等不到Joey（陳山聰飾），但MIA卻有人把金宵拆卸……

上集重溫：

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劇透注意！

Ella、Lydia（李施嬅飾）於平行世界內用盡辦法阻礙清拆進度，卻招惹了MIA動員打擊，Ella更遇襲受傷。科雲被困旗袍店，駭然知悉小程的真面目，決定離開小程。同時小程也後悔，希望補償過錯，科雲卻於此時遇上一宗嚴重意外，小程懷疑這與店中的「嫁衣」有關……阿Lam（張彥博飾）想帶Ella返回現實世界就醫，Ella寧死也不願跟Joey分開……精神病院內，男病人再次逃去，只留下一本筆記給女醫生。

《吃播》出街後，網民於直播追問丁子朗「阿甘仲會唔會出現？」他透露會再出現，更大爆彩蛋，更稱阿甘在上集，被棄單的客戶正是趙希洛飾演的律師，「佢係做律師……搞到棄單而發生呢啲事，佢喺邊個時空環境打畀我呢？觀眾可以睇落去！」

另外，編審羅佩清拆解神秘組織MIA運作，她透露：「MIA係一個特別嘅組織，會威脅到主角既生命安危。我只可以話係唔同嘅世界，會有唔同嘅角色，就好似唔同嘅人，係唔同世界有唔同身份咁。」