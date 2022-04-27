陳奕迅有意加入《聲生不息》　歌酬傳100萬一集

香港歌手陳奕迅（Eason）早年返回內地工作，直至因疫情關係而工作量大減，所以回到香港一直養尊處優狀態，不過近日有傳Eason有意再戰內地，並會以嘉賓身份加入內地與無綫合辦的音樂真人騷《聲生不息》。

【7月之星】陳奕迅：1974年7月27日（47歲）（資料圖片）

+ 8

由無綫及內地聯手打造的《聲生不息》集合了不少唱將，如林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、炎明熹、曾比特、周筆暢等人，近日有傳Eason將會以重量級嘉賓身份出現於節目。有傳Eason每集歌酬達100萬，比起早年在內地的歌酬達200萬，今次歌酬可謂「朋友價」，簡直物超所值。有傳Eason與其他歌手的價錢一樣，皆為100萬一集，但節目與商演比起來，會較吃力一點，因為需要長時間工作開會商量、綵排及錄影，未知以前以商院為主的Eason會否習慣這模式。

《聲生不息》MV中，由歌手口形

+ 12

有指《聲生不息》不斷邀請有份量的歌手參加，Eason便是其中一位，據知Eason仍未與主辦簽約，因為合約的部份細節還未談好，但《聲生不息》節目播出一集後，迴響很大，所以Eason有意重新考慮加入節目。

無綫最新嘅《聲生不息》廣告。

同場加映：台灣男團JPM再聚頭表演經典歌曲 希望有機會再合體組棒棒堂

點擊下圖睇下棒棒堂成員近況：