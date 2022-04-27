金宵大廈2 | 33歲連詩雅旗袍Look獲讚：正過11年前《喜愛夜蒲》

連詩雅（Shiga）於昨晚（26日）無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》一集正式出場，她飾演斯文內向OL Florence（葉科雲），與平日ABC性感形象大有出入，穿上不同款式和顏色旗袍時更是獲網民大讚樣靚身材正，罕有以復古風示人，令人眼前一亮，天生衣架子的她與旗袍是完美配搭，許多網友留言表示好想做胡鴻鈞與連詩雅相戀。有資深粉絲表示「由細睇到佢大」，勁讚如今洋溢成熟韻味的連詩雅比起11年前成名作《喜愛夜蒲》「正好多」。



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33歲的連詩雅高逾一米七，身材高䠷瘦削，天生模特身材，她中學已以模特身份入行，2011年拍攝電影《喜愛夜蒲》一炮而紅，因外貌亮麗獲不少宅男封為女神，當年她更獲提名第31屆香港電影金像獎最佳新演員；隨後參演的《喜愛夜蒲2》票房逾1103萬港元。唱歌方面，連詩雅於2012年派台歌曲《到此為止》、《好好過》深受歡迎，前者在YouTube點擊次數至今逾2000萬，令連詩雅歌手形象深入民心。

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連詩雅接連推出的派台曲在網上都引起不俗迴響，因而獲得「網上點擊女王」之稱。電視劇方面，連詩雅成績不及歌曲優秀，直至2020年她參演TVB電視劇《那些我愛過的人》於《萬千星輝頒獎典禮2020》入圍最佳女主角等多個獎項，演技獲肯定。

不過最令人記憶尤深的還是連詩雅於2016年拍攝ViuTV真人騷《跟住矛盾去旅行》，與前輩葉蘊儀一齊前往意大利旅行。節目出街後，連詩雅中英夾雜的說話方式，以及嗲聲嗲氣被譏為「偽ABC」兼「港女」。連詩雅當年接受《香港01》訪問時坦言節目「娛樂性豐富」，但因形象受損都有「少少不開心」。不過她很快調整心態，說道：「我明白當人鍾意你的時候，無論你做甚麼都會鍾意；相反，不喜歡你的時候，做甚麼都是不喜歡。」

《跟住矛盾去旅行》把連詩雅和葉蘊儀（左）兩位不同年代的「女神」湊合在一起，問連詩雅對女神的定義，她說：「我心目中的女神會好似雅典娜般（笑）。我從來都沒說自己是女神或港女。至於港女準則是什麼？我到而家都領悟唔到。」

曾被是非、負評洗禮的連詩雅深明外界批評的威力。連詩雅於2012年被翻出夜蒲食煙攬仔相，而被封為真「蒲精」。連詩雅又被指曾戀上好姊妹楊愛瑾（Miki）的緋聞男友、永安百貨太子爺郭永淳，背負「小三」之名，連詩雅隨後回應強調是分手後才知對方已婚。及後連詩雅又被爆出16歲與Rapper曲赤拍攝的親密照，她又曾先後與周柏豪、關楚耀傳緋聞，戀上阿Sa現任男友百億麻雀館太子爺石恆聰、富家音樂才子徐浩、英皇男神陳家樂，情史之豐富令她備受壓力，但她已一一捱過。

連詩雅當年拍攝《喜愛夜蒲》的造型。（連詩雅Facebook）

歷經風浪後，連詩雅變得更為硬凈。連詩雅用10年洗甩「蒲」味，近年她減淡性感，勤做瑜伽，不時曬馬甲線、腹肌美照，形象逐漸變得健康又有氣質。纖瘦的連詩雅曾透露一度鬆懈發福至120磅，年紀漸長後漸露「鬼祟肉」及小肚腩，她大爆減肥秘訣是堅持14天不間斷做「坐姿左右擺腿」以及「3分鐘無聲燒脂運動」，努力燒脂後的她體重減輕，練出肌肉，成功維持約莫105磅，亦擁有優美身體線條，難怪如今她穿上旗袍如此好看。

Shiga現在洋溢健康美：