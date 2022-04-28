鄺文珣47歲生日美貌驚豔網民　由昔日「小生殺手」變最強美魔女

前無綫藝人鄺文珣在今個月月頭剛過了47歲生日，活躍於社交平台的她亦有發文寫上感受，照片中的她留着一頭及肩短髮，對鏡頭甜笑，充滿着少女味，她的凍齡美貌令人驚嘆！



鄺文珣參演多部經典劇集，例如《鹿鼎記》和《真情》。（《鹿鼎記》劇照）

鄺文珣在生日正日留言寫道︰「祝自己生日快樂，來一杯羽衣甘藍草莓汁和你們一起慶祝Cheers!!!大家也要身體健康！」原來她到了長洲遊玩。照片中的她穿着顯年輕的衛衣，化了一個淡妝，看上去似只有20多歲一樣，完全是逆齡生長，保養得相當好！鄺文珣在2006年與商人應德榮結婚後就淡出演藝圈，兩人育有兩子一女，而鄺文珣就專心照顧家庭，不時在社交平台分享一家五口的幸福生活。

早前鄺文珣剛過了47歲生日，她在IG貼靚相。（IG@luciamayk）

鄺文珣曾在90年代演過不少經典角色，包括《真情》裏飾演安仔（劉愷威飾）的女朋友Joan和《鹿鼎記》的郡主沐劍屏等，令人印象深刻。當年她更跟劉愷威戲假情真，不過有傳因為男方名氣不高又不上進，二人分手收場。而鄺文珣最後情歸富商老公應德榮，婚後淡出演藝圈。但他們的婚姻之路並不平坦，更曾一度鬧離婚。有指是因為當年鄺文珣的丈夫經歷事業上的壓力而無法紓解，二人出現爭吵，更有傳言鄺文珣曾被丈夫拳打腳踢，但她回應傳媒時一笑置之並否認事件，她表示對方是在情緒上發洩，當時長期的爭吵磨滅了彼此間的愛情，確實令他們一度動了離婚的念頭，但靠着信仰的支持，二人一起走出低谷。

當年鄺文珣曾分別與劉愷威、曹永廉及鄭敬基拍拖，因而有「小生殺手」之稱。近年她間中也會亮相幕前拍攝節目。（視覺中國）

而鄺文珣亦不時在IG上載跟老公的甜蜜照片。早前她跟老公和小朋友去踩單車時，見到老公踩住單車載住她和細女，一家人好溫馨。之後鄺文珣笑老公有個肚腩，老公叫她cut走這段片段，她鬼馬的表示︰「我唔cut！」她還講笑指結婚15年的對話真的是好殘忍，因為是互窒對方，非常搞笑，但相信這亦是他們的愛情保鮮之道。

點擊下圖睇吓鄺文珣同家人嘅相片︰