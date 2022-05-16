台灣「長老級」啦啦隊女神驚爆40歲！凍齡美貌完全看不出歲月痕跡

台灣啦啦隊女神「沐妍」（鄒沐妍）是中華職棒「樂天女孩」成員，溫柔氣質與火辣身材受到粉絲喜愛，擁有9年經歷的她，堪稱「長老級」啦啦隊女神，於今（2022）年1月正式退役，轉戰球團MC。近日她透露剛過40歲生日，實際年齡曝光讓粉絲驚呆，凍齡美照曝光。



沐妍早前在IG開心發文，曬出自己捧著生日蛋糕的照片，寫下「說過有好消息會與你們分享，今天就是我40歲的生日啦，願望就獻給大家了，希望所有人都可以又美又帥又健康，今天球賽旗開得勝！」照片中的她笑得相當燦爛，甜美笑容和精緻臉蛋，絲毫看不出已經40歲。

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貼文曝光後，粉絲們湧入祝福，許多星友也紛紛回應，包括台灣藝人熊熊「完全是凍齡」、徐凱希也說「完全看不出來！我要向妳看齊！生日快樂」，其他網友則留言「看不出來啊，感覺才27，28而已啊」、「40歲！騙誰30還差不多」、「凍齡女神，生日快樂 」、「保養太好了吧！看起來像20」。

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