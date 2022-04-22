【老公轉性】泰國女生嫁外籍鬍鬚男　7年後丈夫竟變索爆「姊妹」

最近，一名泰國女生Malinda在Tiktok分享了一段影片，講述自己與外國老公結婚7年的愛情故事，因為老公顯著的變化引來了眾網友的關注。Malinda發文表示雖然丈夫的外表發生了改變，但她依然愛著對方。



影片中，剛開始展現的是Malinda與丈夫相識初期的合影，那時候的Malinda滿臉笑容，甜蜜地依偎在留著落腮鬍子的丈夫身旁。

隨著時間的推移，Malinda依偎的帥氣丈夫，逐漸蛻變成了一頭燙捲髮、沒有鬍子、穿著溫婉的女性，合影也從「夫婦」變成了「姐妹」或「閨蜜」。變性後的「丈夫」也十分漂亮，臉上的笑容比以往更加燦爛。

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影片發布到網上立刻被瘋狂轉發，播放數超190萬次，不少網友留言敬佩Malinda丈夫的勇敢，形容這是一個「老公變閨蜜」的故事。

Malinda也表示，丈夫從小就想成為一個女人，因為社會的束縛還不敢表露自己，用了很長時間才真正做到聽從自己內心的想法，透過變性手術終於成為了真正的女人。雖然「丈夫」外表發生了改變，但自己對「丈夫」的愛一直沒變。

被問及如果「丈夫」想和其他男性約會，Malinda認為現在兩人雖仍為夫妻，但如果「丈夫」想認識其他男性，她會給予支持和鼓勵。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】