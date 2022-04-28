曾江逝世｜陶傑發文悼念好友　狠批強制隔離措施「愚蠢而反人性」

撰文：趙允琳
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資深男演員曾江昨日（27日）被發現倒斃於尖沙咀指定檢疫酒店房間內，死因仍有待確認，終年87歲。曾江的好友陶傑在社交網站發問悼念，透露兩人於四年前最後一次見面，又狠批批政府的強制隔離措施既愚蠢又反人性。

曾江昨日不幸離世，終年87歲。（VCG）

陶傑在社交網站發文悼念好友，表示最後一次見到他已經是四年前的事：「最後一次見到曾江先生在2018年秋，觀塘看電影後茶敘，聆教人情世故。曾江是有個性有料之人，難怪拍戲越老越馬龍白蘭度。」據悉，曾江早前剛剛去完馬來西亞旅行返港，陶傑坦言他能在猝逝前最後一程回大馬探訪母校旅途溫馨，慨歎：「人生最後一程當如是」。

陶傑發文悼念好友。（Facebook：陶傑）

有指曾江隔離期間的新冠病毒檢測呈陰性，陶傑狠批政府這個強制隔離措施既愚蠢又反人性：「此次由馬來西亞回香港，若不是愚蠢而反人性的酒店檢疫強制隔離，太太家居在身邊，當或逃過一劫，至少身邊有人。但以當前政府醫院床位資源嚴重不足，任何人此時出事，風險大增。」

他又對好友的離去感到相當婉惜：「香港有性格、有看法、有經驗的人又少一個，正值大散場，寧非天意？」

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據報道指，曾江的女兒曾慕雪透露爸爸於前晚曾致電表示自己心口翳悶及痛楚，其女婿即時拿藥物到酒店要求酒店員工代為交給外父，然而酒店方卻稱由於曾江是檢疫隔離人士需聯絡衛生署後才能開門，直到女兒打電話給曾江無人接聽後，馬上要求酒店職員上房查看，15分鐘後依然無人應門酒店職員才強行開門，結果發現曾江已倒斃在房間内。

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