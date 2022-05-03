林襄走光事件後自拍超性感短片吸like　網民湧入FB怒批「綠茶婊」

台灣啦啦隊女神林襄擁有廣大粉絲，她日前上傳一條熱舞影片，畫面中的她僅以一條紅底圓點的布料綁住胸部，但隨著她的舞姿，胸部跟著劇烈晃動，身上的布感覺根本包不住她的豪乳，隨時都有走光的可能。



影片PO出後立刻引來大批網友朝聖，沒想到其中有網友對她酸言酸語，不到24小時她火速把影片下架，並在facebook發文寫「早上在ig的連續短片發了一支tiktok，湧入大量的酸民，真是嚇死我了」表示還是發發美照比較保險。

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但有網友仍不放過她，在底下酸她造作：「酸民就酸民，下架就下架，還特地在這PO文嚇死我了，沒看過這麼綠茶的…真是嚇死我了。」林襄則正面還擊「討厭就不要來看了啊！還特地來這邊留言嚇死我了，沒看過這麼又愛又恨的襄民…真是嚇死我了。」

其實她先前在球場為球隊加油時，因太過賣力不小心露出內衣，影片一度外流，當時她留言請求網友刪除影片，上傳者得知後也立刻刪除。

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