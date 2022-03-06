啦啦隊女神林襄IG比堅尼性感照背後有洋蔥：疫前最後一次旅行…

台灣啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄長相甜美，擁有32E的魔鬼身材，去年2月才加入球團，人氣迅速攀升，被譽為新一代啦啦隊女神。經常在社群網站辣照大放送的她，近日曬出「上帝視角」泡湯照，讓人眼睛大吃冰淇淋。



林襄曬上帝視角雪乳照

林襄似乎很懷念休假可以到處玩的時候，日前在社交平台曬出遊照，寫下「疫情前最後一趟旅遊」，分享之前去烏來泡溫泉的美照。照片中，只見她置身浴池，靠著磁磚牆認真滑手機。引人注目的是，林襄身穿蜜桃色繞頸比堅尼，從上到下的邪惡視角，讓渾圓雙球展露無遺，傲人上圍呼之欲出，深溝清晰可見，讓粉絲看了臉紅心跳，紛紛留言大讚「真襄」、「超性感」、「好美」、「腦公視角」、「好羨慕攝影師」、「攝影師是誰」，還有人提問難道是新寫真。

【圖輯】點圖放大看林襄IG性感照及「上帝視角」照👇👇👇

+ 9

事實上，林襄日前還拍片暢談私密話題，像是裸睡，更自曝敏感帶在「耳朵到下巴」。有趣的是，林襄透露裸睡的理由竟是，自家洗衣機會吃內褲，讓她索性不穿，此話一出也讓網友聽了狂問「什麼洗衣機給我來一台」。

延伸閱讀：

老司機上身！啦啦隊女神林襄自曝敏感帶：我比較會騎

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】