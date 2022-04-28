啦啦隊女神林襄「完整走光影片」網絡瘋傳　親自留言要求下架

台灣中華職棒啦啦隊「樂天女孩」成員林襄，擁有甜美外型和E罩杯傲人上圍，被封為「啦啦隊女神」，人氣超火熱。不過日前林襄到球場觀賽加油時，因為太興奮，意外被拍到「走光畫面」，引起熱議，對此林襄親自回應了。



林襄日前和另外2名前樂天女孩到球場觀賽，3人在觀眾席興奮替球員加油，手舞足蹈看起來非常熱情，身穿超短版白色T恤的林襄，露出纖細螞蟻腰超性感，只是沒想到過程中林襄因為擺動過大，不小心露出衣服裡的內衣，春光不慎外洩，被攝影師捕捉到的畫面全被直播放送出去。

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結果事後該頻道還將相關片段放上YouTube，笑稱「我不確定這影片會不會被黃標，但導播肯定是要加雞腿了」，讓林襄本人親自留言，「哈囉小編，不好意思我是林襄，也是影片裡的其中一位主角，因為這段影片衣服關係讓我有點小曝光，不希望這個影片被大家繼續流傳，想請問你們能不能協助把影片下架呢？真的非常感謝」。

由於這段影片造成網友熱議，讓林襄非常困擾，留言一出也引來許多粉絲力挺，所幸該頻道看見林襄留言後，現在已經將影片下架，無法觀看，讓這個場邊插曲順利落幕。

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