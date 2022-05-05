張穎穎衣櫃暗藏男士西裝同汪小菲相似　網友猜測二人曾同居

台灣女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲同內地女星張穎穎的緋聞盛傳一時，女方更被冠上小三的罵名，對於緋聞關係二人從未作出回應，直到3月初她在社交網站發文:「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋。」被外界解讀為是回應並撇清傳聞。而近日她就在「抖音」上貼一段做運動的片段，卻被細心的網友發現在其衣櫃裡竟出現男士西裝外套，而巧合地同汪小菲早前出席為自家餐廳開幕活動時穿的西裝外套極為相似，所以引起網友猜測他們應該曾同居。

張穎穎曬做運動片。（張穎穎微博圖片﹑影片截圖）

從張穎穎上貼的影片看，她大方分享從早上起床後的居家日常鍛鍊，眼見她換好運動衣後，零贅肉身材呈現S曲線，一邊聽着音樂一邊教大家運動，讓不少網友都非常羨慕她的身材。張穎穎的身材除了是焦點之外，另一焦點就是她在拍攝衣櫃特寫的時候，竟被發現有數件男士衣服，其中一件藍色西裝外套更被網友指出與汪小菲稍早前出席自家餐廳開幕活動時所穿的西裝外套極為相似，讓大家瘋狂猜測他們應該曾同居過。

張穎穎的衣櫃被發現有男士西裝，同注小菲所穿的相似。（汪小菲微博圖片﹑影片截圖）

雖然他們至今並沒有對緋聞作出回應，但3月份繼張穎穎發出貼文後，隔日汪小菲就在社交網站發聲：「讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。事情告一段落，謝謝大家的關心。」這一段說話讓不少人猜測是分手宣言。

張穎穎的一舉一動依然是大家的焦點。（張穎穎微博圖片）