羅志祥IG曬豪宅裝潢「擺滿BE@RBRICK」仲有波鞋牆　網民：太浮誇!

台灣藝人羅志祥（小豬）被前女友周揚青踢爆渣男行徑後，沈寂了一年多，直到2022年登上跨年舞台，獲得眾多好評才正式宣告復出。之後，他不時透過YouTube和社群平台與粉絲分享生活點滴。



5月2日羅志祥在IG上傳自拍照，只見他坐在長椅上，背景掛滿了衣物還有一個潮牌提包，讓網友相當好奇拍攝地點是在哪，他則大方回應就是自己家。

【圖輯】網民一睇驚呼：你的家太浮誇了！點圖放大看羅志祥IG曬豪宅裝潢👇👇👇

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從羅志祥曝光的照片可見，他穿著刷破牛仔褲和黑色T-shirt，搭配時髦的棒球外套，頗有潮男打扮；之後，他又換了一件黑色外套，自拍的同時拿手機巧妙擋住臉，單手比著YA，街頭態度十足。只不過，大家卻將焦點擺在他的拍照地點，因其裝潢像極了精品店，不僅地上擺著昂貴的地毯，鏡像更反射出限量公仔和潮牌提包，讓人想忽視都難。

對此，就有網友好奇：「這是哪？」羅志祥則大方回應：「家呀！」引發陣陣驚呼：「你的家太浮誇了」、「家裡隨便都是網美點，太帥了吧」、「能擁有像精品品牌的衣櫥間，是許多男人的夢想」，另外也有粉絲敲碗想看他的House tour：「你家太值得拍了」。

事實上，羅志祥過去就曾公開過他的豪宅裝潢，只見他擁有一整間房的限量鞋、包，還有撞球檯，更有許多收藏家搶破頭的「KAWS軍團」和BE@RBRICK，家裡根本就是收藏博物館，也讓許多粉絲羨慕直呼，這根本每位潮人「夢想中的房間」。

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