羅志祥現身上海社區派奶解困境　疑為自己在內地洗底復出舖路

台灣男星羅志祥年前因為與內地網紅周揚青的戀情完結，爆出與周揚青相戀時同時與多名女生一起，被喻為是時間管理大師。經過兩年的沈寂，羅志祥於去年年底開始舖路復出，在台灣開始接商演、代言及演唱會等工作，準備全面復出修復個人形象，雖然羅志祥在台灣能收復失地，但在內地被評為劣質偶像的他想收復失地就有點難度。

羅志祥（小豬）7日出席保健食品代言記者會，這也是他在感情風波後的首支代言，有眼尖網友發現他笑起來臉僵，且與以前長得不太一樣，質疑他整形。（羅志祥IG）

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近日上海封城，不少在內地的藝人都暫居於上海，這些藝人在自己居住的社區內都會出一分力，而心繫內地的台灣藝人羅志祥亦有份出力。有內地網民拍到羅志祥出錢購買了一些牛奶及麵包等在社區派發，派發物資的車上掛上了一條：「羅志祥助力上海抗疫」的紅布，車輛停定後工作人員搬出一箱箱的牛奶，用揚聲器向社區內的居民說：「居民下來拿牛奶啦！這是台灣歌手羅志祥分發給我們的牛奶。」

羅志祥助力上海抗疫 (網上圖片)

此舉引起網民兩極的反應，有網民覺得羅志祥只是為了在內地重新建立一個好形象，為自己在內地復出舖路。亦有網民有正面回應，認為在大是大非前這行為做得不錯，人家私德有差不作評論，不過羅志祥這樣高調派牛奶等日用品都離不開「洗底」之嫌。

羅志祥派奶 (網上圖片)

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