羅志祥上海捐過百箱物資　疫情下的愛心行為獲大陸網民咁樣回應

新冠疫情持續在全球延燒，不僅台灣本土破千例，大陸上海更實施封城，目前已有近1個月時間，不少民眾都因面臨物資缺乏的狀況，生活過得十分辛苦。為此，藝人紛紛透過自身力量給予幫助，曾和網紅周揚青鬧出感情風波的羅志祥，日前也捐贈大批物資，由醫護人員拿大聲公到社區分發。



有網友日前在微博曬出一段醫護人員分發物資的影片，可以聽見醫護拿著大聲公喊到：「居民下來拿牛奶啦！這是台灣歌手羅志祥分發給我們的牛奶！」此外，在貨車車身上，也綁有寫著「羅志祥助力上海抗疫」的紅布條，一旁則擺了成堆的紙箱，粗估捐了破百箱物資，愛心不手軟。

羅志祥在上海捐贈物資，獲中國網民這樣回應。

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多數人表示支持「說實話，人家私德可能有點問題，但在大是大非問題上，好像還是挺不錯的」、「不談其他的，就這個行動點讚」、「做好事表揚，做爛事批評，不衝突」、「一碼歸一碼，這件事要說謝謝」，但也有部分網友認為「牛奶值多少錢？想付出，不來點大的怎麼行」、「捐再多也洗不白」、「扯著嗓門喊，做廣告想洗白不叫捐助」，掀起討論。

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