小豬羅志祥整容？記者會現身被發現「臉僵」 IG解釋：我是緊張啦
撰文：聯合新聞網
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羅志祥（小豬）7日出席保健食品代言記者會，這也是他在感情風波後的首支代言，雖僅露面13分鐘，但粗估賺進上百萬元台幣。
他雖沒有接受媒體採訪，有眼尖網友發現他笑起來臉僵，且與以前長得不太一樣，質疑他整容，他9日透過社群親自解謎。
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他先是表示記者會後，一直看到有人說他臉上動了什麼，或是說他整了鼻子，他樂觀表示：「好開心耶，代表偶（我）又變帥了，因為只要人變好看了，就一定會有人說，他一定是去做了什麼。」
而後又澄清不是因為打肉毒而笑起來很僵硬，「偶素（我是）緊張啦！笑起來湯蘭（當然）僵硬啊，那麼久沒看到那麼多媒體，臉部不聽使喚。」而後又分享活動上笑僵的影片，自嘲「臉部緊張還要強裝鎮定」，澄清整容的傳聞。
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