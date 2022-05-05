「小鄧紫棋」蕾菈隆胸後試用IG新功能 拍片露出背部性感紋身
撰文：中天快點TV
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台灣網紅蕾拉因外貌酷似鄧紫棋而走紅，擁有姣好身材的她也不吝嗇地經常在社交平台上大放粉絲福利，每張性感照都引起網友盛讚，她先前更公開自己進行隆胸手術的心路歷程。原本因胸型下垂萎縮而變得沒有自信的蕾拉，隆胸後不只重拾信心，更在IG上大方秀出解下內衣後扣的火辣美照，頓時掀起一片熱議。
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蕾拉日前嘗試IG的新短片功能「REELS」，曝光只穿一套黑色性感內衣上陣的片段，前凸後翹的好身材一覽無遺，不只秀出傲人胸型，背影更見只穿著丁字褲的翹臀，整體氛圍令人血脈噴張。更火辣的是，短片後半段是蕾拉親自解開內衣後扣的畫面，背上玫瑰刺青露出的瞬間，也讓網友激動直呼：「這身材太犯規了」、「身材太好了」、「我沒了！」
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事實上，蕾拉在先前公開隆胸的影片中就坦言，自從生小孩、經歷肥胖暴瘦後，她發現自己的胸型開始下垂萎縮，自認全身上下最沒自信的部位就是胸部，不僅無法穿好看的晚禮服，內衣也要購入超厚襯墊作胸部提升效果，甚至連穿比基尼都要墊Nu Bra才會安心。考慮了近3年的她，最後終於決定進行隆胸手術，最後成功打造出自己夢寐以求的超猛身材。
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