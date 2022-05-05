楊丞琳16歲愛犬Yumi離世　IG發文愧疚做得不夠好：尤其是最後一年

台灣女歌手楊丞琳（Rainie）於今日凌晨（5日）上載一張黑白照，公布其飼養了16年的愛犬Yumi已離世三個月的消息：「要跟你們分享這個消息前，其實想了好多，怕你們擔心，也知道你們會傷心。但是在5/5這天，沒有像往年發Yumi的慶生照，你們肯定會覺得奇怪，於是還是決定告訴大家……」



楊丞琳飼養了16年的愛犬Yumi已離世三個月。（Instagram：@rainie77）

她稱Yumi已在今年的2月15日離世去到天堂，又表示自己其實由去年開始已經做好心理準備：「其實去年工作期間，已經接收到幾次，醫生告知Yumi身體狀況走下坡的消息，也請我做好心理準備，所以在既定工作行程結束後，我就立刻回到台北，陪伴她走最後一程。」

楊丞琳表示自己其實由去年開始已經做好心理準備。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳於初初出道的時候就開始養Yumi，多年來都將Yumi當成自己親生女兒一樣看待愛錫，甚至為她改了中文名「楊由美」。她以前經常帶Yumi拍節目，又試過帶牠踏上小巨蛋開演唱會，兩年前更為Yumi寫了一首名為《泥土》的歌曲，但由於Yumi近年卻開始健康出現問題，同時患上皮膚癌和失智症，已經很久沒有再公開露面，楊丞琳即使經常要外出工作，亦希望再多抽空去陪伴和照顧愛犬，然而她依然覺得對Yumi非常愧疚：「對Yumi的感謝真的很難用言語來表達，覺得自己很幸運，能和她成為家人，她真的太太太令人省心了，是個貼心的孩子，更是上天賜給我的禮物。這將近17年的歲月，我做得不夠好，因為老是工作在外，缺少了陪伴，尤其是她生命中的最後一年……」

楊丞琳經常帶Yumi拍節目，又試過帶牠踏上小巨蛋開演唱會，兩年前更為Yumi寫了一首名為《泥土》的歌曲。（《泥土》MV影片截圖）

她又非常感謝媽媽以及幾位好朋友在自己沒空的時候幫忙照顧Yumi：「照顧老狗非常地疲憊，是無法想像的身心上的累，真的覺得我母親很偉大，除了因為她愛Yumi，也是因為她想讓我放心地、無後顧之憂地工作。謝謝媽咪，辛苦妳了！在Yumi最後的歲月，特別感謝我的幾位好友們都會代替我去看看她，還會一直替我傳話，提醒她要等我回家，甚至在離開的那天給予我陪伴，這份情，我永遠放在心上。」

楊丞琳坦言愛犬離世至今她的心情依然未能平復。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳坦言愛犬離世至今她的心情依然未能平復，更經常都會哭：「雖然接受妳已不在的事實，但還是時常流淚哭泣，真的好想妳！希望妳這一生都有感覺到滿滿的愛與幸福，擁有妳，是我們家的福氣，永遠愛妳、懷念妳……」最後，她亦轉發粉絲們在Instagram標記她和Yumi的昔日片段和照片：「謝謝看著Yumi一路長大的你們一直以來對她的關心。」

楊丞琳轉發粉絲們在Instagram標記她和Yumi的昔日片段和照片。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳於去年得知Yumi患上失智症，曾坦言：「無能為力的我，唯一能做的，就是多陪陪她。珍惜和她在一起的每一天…」在牠16歲生日，楊丞琳表示很感恩仍然可以為牠慶祝生日：「當我終於能和Yumi見面的那一刻，我知道，她還記得我，而且她還是活力滿滿的，願意跟我玩！雖然可以看得出來，有那麼一點老太婆的樣子了。說真的，再怎麼樣有心理準備，還是會害怕她愈來愈老，老到不再能陪伴我們的那一天。所以我很珍惜擁有她的每一刻，即使，她大部分的時間，都在睡覺。Yumi，媽咪真的很愛妳，希望妳保持身體健康，快樂幸福地吃飽睡好，生日快樂！」

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