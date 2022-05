Ash鍾卓穎出記者會正式復出　IG洩最新動向有望與Ian陳卓賢合作？

Ash(鍾卓穎)去年參加ViuTV真人騷《全民造星IV》時一度被視作大熱參賽者,雖然於比賽早段就已被淘汰,但仍然廣受網民支持前途無可限量,更被ViuTV看中簽約成旗下藝人。然而,卻於今年1月初爆出與前夫離婚兼與MC張天賦同遊超市令其形象瞬間插水失去黃金出道機會,Ash沉寂幾個月之後一直等待時機試水溫,原來她已於三月低調重返幕前擔任《Chill Club 推介》主持,又於上月27日高調亮相電訊盈科新公司MakerVille的記者會,與MIRROR、ERROR及COLLAR等藝人同場準備正式出道。



Ash沉寂幾個月之後一直等待時機試水溫。(IG/@iamashleyyy___)

Ash早前擔任ViuTV音樂節目《Chill Club推介》主持之一。(影片截圖)

MakerVille旗下54位藝人於當日記者會上全部大晒冷,而Ash就是其中一位藝人。當日Ash被安排與同為《造星IV》出身的Yoyo、Sica、Winwin及Alice站在一起,身穿紫藍色性感透視裝的她頓時成為全場焦點。向來喜歡唱歌的Ash更開始拍片唱歌錄Cover,她發文表示:「音樂嘅力量真係好大,成首歌嘅歌詞扶咗我一把之外,俾我思考喘息既(嘅)空間,同埋令我可以聆聽自己內心嘅聲音。」她又引用《On My Way》的歌詞形容自己的心情:「I am good, I am fine, I'll be alright. I still fight, I still try, I am alive.(我很好,我很好,我會沒事的。我還在戰鬥,我還在努力,我還活着。)」

Ash於上月27日高調亮相電訊盈科新公司MakerVille的記者會。(影片截圖)

Ash開始拍片唱歌錄Cover。(Instagram:@iamashleyyy___)

今日(4日)她更新IG限時動態分享自己上堂學唱歌的片段,影住一張Ian陳卓賢的《留一天與你喘息》歌詞,並表示「久違的唱歌堂,今日好開心!」之後回否有機會與Ian合作惹人猜想。

(Instagram:@iamashleyyy___)

Ash會否與Ian合唱《留一天與你喘息》?(IG/ @iancychan)

點擊觀看更多Ash的圖片: