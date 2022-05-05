鄭伊健台劇《百萬人推理》陣容曝光！《華燈初上》兩大演員都有份

《華燈初上》製作團隊百聿數碼5號正式宣布，全新懸疑推理原創台劇《百萬人推理》，由鄭伊健領銜主演，搭配台灣新生代人氣男歌手婁峻碩、以台片《消失的情人節》提名金馬獎影后的李霈瑜（大霈）以及《華燈初上》演技亮眼的「亨利」王柏傑、「彪哥」李李仁，還有《無聲》榮獲金馬獎最佳新演員陳姸霏共同演出，堪稱「神級」的華麗卡士陣容，勢必再掀台劇話題熱潮。



《百萬人推理》是鄭伊健首度長時間在台灣參與演出的作品。他在劇中挑戰演出過去鮮少詮釋的全新形象，與婁峻碩、李霈瑜聯手偵查「網紅連續殺人事件」，藉由社群的推波助瀾之下，演變成為百萬人共同推理兇手的社會現象，燒腦劇情百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。

【圖輯】點圖放大看鄭伊健主演台劇《百萬人推理》開鏡現場照片👇👇👇

鄭伊健收到劇本時，看到是「懸疑推理」的故事就相當感興趣，因為他本身就是推理劇迷。除了故事之外，導演蘇文聖及整個製作團隊都很年輕，也未曾和劇中演員合作過，所以對他來説是很有挑戰性的。鄭伊健表示：「假如我是觀眾，也希望看到這類型的故事啊。」

開鏡儀式當天，不僅天空久違放晴，也「發爐」象徵有個好彩頭，全劇組都相當開心。王柏傑認為除了故事類型吸引人以外，當然是因為可以跟伊健哥合作：「拍攝幾天下來，伊健哥在現場人非常好，能跟他合作感覺真的是美夢成真！」

【圖輯】點圖放大看更多鄭伊健IG近照👇👇👇

+ 2

李李仁形容與鄭伊健對戲的第一個鏡頭「心中小鹿一直怦怦跳」相當緊張，接著轉頭虧李霈瑜：「妳那個表情根本沒有在藏欸！整個就是心花怒放。」女方笑回：「因為可以跟他一起辦案啊！」而近期因《我吃了那男孩一整年的早餐》演技大獲肯定的婁峻碩則是很興奮：「天啊！可以跟伊健哥合作，這是什麼夢幻的場景，很開心！」

懸疑推理影集《百萬人推理》是百聿數碼第二部全自製原創劇集，以電影規格打造，期望如同《華燈初上》將台劇推向國際，再次締造現象級推理浪潮。該劇為鬼才新銳導演蘇文聖（蘇三毛）的原創劇本，曾經入選金馬創投會議，業界詢問度不斷，蘇文聖表示：「很開心可以跟鄭伊健合作，他人超級好，在現場完全沒有架子，也很會帶戲，跟他對戲的演員都很放鬆，劇組因為有他在的關係，每天氣氛都非常好！」

《百萬人推理》由《華燈初上》原班團隊百聿數碼、天予電影聯手製作，鬼才新銳導演蘇文聖（蘇三毛）執導、編劇，卡士包括鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏等人領銜主演。預計2023年第一季隆重推出。

【同場加映】鄭伊健一改招牌長髮造型 梁小冰曬昔日合照曝光激罕短髮Look（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 52

延伸閱讀：

孩子打完疫苗了！ 小兒醫考慮後「決定接種」親曝2症狀

【本文獲「TVBS」授權轉載。】