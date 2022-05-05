愛回家｜「龔水CP」將合體回歸　呂慧儀：會返嚟啦！

適逢母親節將至，而一向受觀眾歡迎的TVB(無線）處境劇《愛回家之開心速遞》今（5日）就在電視城宣傳，多位主要演員均有出席，大玩遊戲相當搞笑。

而在劇中深受觀眾喜愛的「龔水CP」已有多時沒有在一起出現，早前就傳出飾演龔燁的張景淳因為經常遲到關係而被罰停工，亦有傳身為劇中另一伴的呂慧儀向高層求情，望令張景淳得以解封。

呂慧儀揚言張景淳快回家。（梁碧玲攝）

在接受訪問時就講道知不知道張景淳何時「回家」，呂慧儀就開心表示：「會返嚟架啦！大家期待啦！佢返嚟之後會發生啲咩事，都真係唔講得。（5月份會見到佢出現？）應該快架啦喎！我都期望大家見到佢嗰集出現。」

再追問道「龔水CP」久違再合體，之後二人的戲份是不是會比較多呢？呂慧儀就表示：「都唔會，其實依家編劇寫啲故仔好多條線都好得意，一路睇劇本一路笑，又唔係話好集中，不過佢返嚟有啲交代嘅嘢，同埋有啲特別事情嘢發生喺「龔水」之間。」呂慧儀不願多透露劇情，不過講道有事情需要交代，難免會令人猜想張景淳交代完就會徹底離開劇組？

呂慧儀叫大家期待張景淳的故事出現。（梁碧玲攝）

另外，提到張景淳獲解封得以回家，問道會不會多提醒對方不要經常遲到，呂慧儀就強調：「我覺得我哋廠嘅人個個都好準時，同埋個個都乖，同埋丹爺（劉丹）都教得我哋好好。」

而提到母親節將至當日有沒有慶祝活動，呂慧儀就揚言會提早收工，同兒子出去郊外走走，踩單車等，因為疫情關係兒子已多時沒有出去效外玩，所以實行在效外度過母親節。