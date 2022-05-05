愛回家｜母親節將至楊冪小糯米點慶祝？　劉丹：我唔知呀！

TVB（無線）熱播處境劇《愛回家之開心速遞》今（5日）在電視城舉行宣傳活動。適逢母親節將至，所以現場玩的遊戲都同媽媽有關，由男演員扮孕婦感受女人之痛，過程中笑料百出，相當搞笑。

大家玩遊戲玩得好開心。（梁碧玲攝）

而在接受訪問期間，提到最新一集中有新角色登場，就是由曹永廉飾演的陳永廉加入，人設為自私自利、為人貪小便宜的男人，讓不少網友看到相當反感，甚至覺得他的加入完全沒有笑點，劇情教壞小朋友等，揚言要擺看《愛回家》，對此作為大家長的劉丹（丹爺）就表示：「觀眾講呢啲說話其實佢用意唔係真係咁，只不過係好自然嘅反應咁解，一定唔會嘅。《愛回家》嘅觀眾擁躉就一定會斷續支持我哋，唔會走嘅。（長駐角色定係客串性質？）我都唔知，我甚至問過阿廉佢自己都唔知，我問過製作部導演都冇人知。」

曹永廉角色不被討好。（影片截圖）

丹爺都不知道曹永廉會否長駐《愛回家》。（粱碧玲攝）

另外，提到母親節將至，丹爺就表示兒子劉愷威近日已飛往內地，所以未能同孫女小糯米一起慶祝：「我個仔岩岩飛咗返內地，往年佢喺到嘅時候佢都會安排，佢就岩岩飛走咗，我哋都要開心吓，仲有一個阿嫲喺到，大家就幫她慶祝。（小糯米有冇話想念媽媽楊冪？）我真係唔知，（往年楊冪點同小糯米慶祝呢？）我唔知呀！」對於前媳婦楊冪的事情，丹爺一概不知道。

丹爺表示劉愷威近日已飛往內地，未能同孫女一起慶祝母親節。（梁碧玲攝）

雖然劉愷威飛往內地工作，但無論是不是特別節日，他亦會同女兒視像，丹爺表示：「佢哋平時日日都視像，有時可能一日都唔止一次。」再講道社交距離將放寬，會不會帶孫女多出去玩，丹爺就揚言都是盡量避免去人多地方，特別是小朋友要小心一點。

楊冪如何同女兒慶祝呢？（楊冪微博圖片）