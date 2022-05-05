愛回家 |隔32年再孖劉德華拍電影　單立文為避封城走遍多個城市

闊別《愛回家》多時的單立文（豹哥）終於回港，今（5日）就出席在電視城舉行的」《愛回家之開心速遞》世上只有媽媽好」的宣傳活動。豹哥一現身在場演員都齊鼓掌歡迎他「回家」，而久未露面的他更瘦削了不少。

單立文回歸《愛回家》劇組。（梁碧玲攝）

向《愛回家》劇組請假多月的豹爺，事實上是前往內地同劉德華拍攝電影《紅毯先生》，不講不知二人是相隔32年後再次合作，對上一次是合拍電影《賭俠》。在接受訪問的時候，豹哥對今次再度同劉德華合作，他激讚對方是一位非常好的演員：「其實32年冇同佢合作，佢真係一個好專業好肯幫人嘅演員，喺內地你淨係寫「劉德華」三個字喺門口就可以鎮宅同保平安。（電影中多唔多戲份？）我其實一出場就要痴住佢，我單人嘅場口得兩場，（佢主動邀請還是有其他單位洽談？）我都唔知個內裡原因，我接到嗰陣時都好抆水，我就要向呢到嘅劇組請假至到上去一個月到。」而他是次足足離開香港有三個月時間，當中包括隔離的日子。

單立文激讚劉德華是好演員。（梁碧玲攝）

離開《愛回家》多時，大家都好想念熊樹仁，被問道會往後的集數戲份會不會多一些？豹哥就表示：「我真係唔知，佢哋編審好鬼神秘，寫咩都唔話我知，不過我知冇咁快要開工住，因為之前寫咗差唔多兩三個禮拜劇本等喺到存倉，我再拍嗰陣應該月尾到。」照他這樣說應該6月份才見到熊樹仁出現。

單立文瘦削不少。（梁碧玲攝）

另外，提到他整個身形似乎瘦了不少，豹哥亦承認自己的確瘦了，揚言在內地有好多東西不習慣，而且拍戲的時間緊張，受到疫情的影響，他們不停跟隨劇組跑了多個城市，從深圳到廣州最終去到海南島海口才完成拍攝，整個詔過程可以說非常驚險。