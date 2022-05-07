郭雪芙挑戰Lisa同款超狂芭比粉新髮色 全為了那個「他」？
撰文：聯合新聞網
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郭雪芙近來染了一頭亮粉紅新髮色，6日她PO出身穿粉紅套裝美照，搭配新髮色全身亮粉。
粉絲驚訝這一色系超難駕馭，郭雪芙卻完美呈現，狂讚：「也太適合你了。」、「第一次見到有人可以將粉紅色襯得這樣好看，服了！」、「太誇張，為何粉紅色在你身上這麼合理啦。」
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郭雪芙分享染粉紅色髮色的原因，是看了動漫《齊木楠雄的災難》，「想跟他一樣的髮色。」好友袁艾菲驚訝留言：「你染了？好火速！」她也回覆：「迫不及待。」而韓國女團BLACKPINK成員Lisa也染了同樣髮色，許多網友都直呼以為是看到Lisa，粉絲則誇：「比Lisa還正。」
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