華燈初上3｜郭雪芙26個Emoji暗藏劇透　網民靠4組符號估出真兇

【華燈初上3／兇手／郭雪芙】台灣藝人郭雪芙在《華燈初上》扮演「王愛蓮Aiko」一角大獲好評，近日曬出片場側拍照，配上26個表情圖示，火速引發追劇粉絲高度關注。原來表情圖示暗藏第3季劇透訊息，甚至有網友留言「我知道兇手是誰了」。



郭雪芙PO出26個表情圖示，最後Hashtag「華燈初上」、「Netflix」，搭配的照片是Rose媽媽慶生現場，佈景是「HAPPY✯BIRTHDAY」。

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留言串反應相當熱烈，網友留言「經過郭雪芙的Emojis圖解，我知道兇手是誰了」、「看來這些Emojis 是線索了」、「懂了，暗示得好明顯，知道兇手是誰了」，眼尖粉絲指出表情圖示亮點「最顯眼就血型、感情跟死亡，而且死亡有兩次」

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其中一排人物圖示，被解讀「姊妹共同擁有小孩、好姊妹、夫妻、2個爸爸、媽媽苦臉、小孩苦臉、爸爸苦臉，關鍵就是子維故事線？」多數網友揣測，一連串表情圖示劇透第3季子維身世將會掀起一場風波。

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