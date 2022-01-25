台星納豆傳中風緊急開刀　表舅父侯友宜公開集氣：度過難關

台灣男藝人納豆（林郁智）昨日（24日）驚傳「出血性中風」，緊急在台灣國泰醫院開刀，其經理人曾回覆傳媒，表示納豆只是「身體不舒服，去進行例行性檢查，沒有那麼嚴重。」

納豆突傳出血性中風要緊急開刀。（IG@nadow0107）

納豆突傳「出血性中風」急入院開刀！盤點6大中風先兆你一定要知

納豆原本要為節目《同學來了》錄影，因為開刀缺席，節目亦要停拍一次。納豆表舅父、新北市長侯友宜傍晚向台灣傳媒確認，納豆ＷhatsApp最近一次上線是凌晨3點鐘，晚上更在facebook發文呼籲集氣：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」情況令人憂心。納豆經理人其後再次解話，表示已向納豆媽媽確認平安：「侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心。」

納豆表舅父、新北市長侯友宜晚上呼籲集氣，情況令人憂心。（FB）

黃昏時納豆女友依依亦曾透過經理人回應：「豆哥早上身體不舒服就去醫院做檢查，目前沒什麼事，現在在休息中，謝謝關心。」晚上亦有台灣傳媒指，有人在醫院聽到醫生在手術後向家人報告手術情況，形容現時狀態良好但要住加護病房，消息指等納豆「醒過來」情況好轉，將會由經理人傳達最新進展。

納豆憑電影《同學麥娜絲》勇奪金馬獎最佳男配角。（劇照）

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