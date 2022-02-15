納豆腦出血23日後仍未出院　女友依依FB痛揭目前病況　網民眼濕濕

台灣藝人納豆（林郁智）上月24日因為腦出血住院進行手術，至今仍在醫院休養，女友依依也一路相伴。14號是西洋情人節，依依稍早也在Facebook發文寫下她的心路歷程，同時也透露納豆目前的病況。



依依表示「豆很辛苦的撐過了最難熬的時間，​他讓我們每個人都充滿希望」，字裡行間都透露著陪伴與關愛，讓網友相當感動。

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依依在Facebook發文表示，這陣子讓許多人擔心，她也謝謝大家關心，依依也提到，納豆扮演著帶領她前進的角色，在她遇到瓶頸時，總是開導她，不吝嗇的指教，他倆有空閒時，納豆總是陪伴她，帶著她到許多地方旅遊。

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依依也表示，雖然納豆總是對外說，是她在照顧納豆的生活大小事，不過其實納豆也是一樣的照顧著她，她表示：「現在豆生病了，​我會打起精神變得更積極、更堅強，​我相信他不會想看到我因此而喪志，​特別是在他最需要我的照顧和陪伴的時候​」。

依依也透露，儘管納豆暫時無法與大家見面，暫時無法回到屬於他的舞台，不過自己也會陪著她，用最快的時間恢復成大家都熟悉的活力豆。依依自己的演藝工作與團購也會繼續前進，堅強的表示「我都會重新開始，不讓大家等待！​」​​​，網友看完紛紛表示感動，並留言幫納豆打氣，也為依依加油打氣。

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