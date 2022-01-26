納豆中風｜五月天阿信FB留言集氣意外惹熱議　暱稱洩二人神秘關係

【五月天／納豆／中風】台灣樂團五月天21、22、23日在台中舉辦延宕近一年、也是最後三場的「五月天[好好好想見到你] Mayday Fly to 2022 演唱會」，沒想到第一天開唱前下起大雨，所幸嘉賓白安一出場後，大雨就停了，主唱阿信回到台北後，25日在社群網站上發出心情，也不忘為目前人在加護病房的納豆獻上祝福，而他稱呼對方的名稱也引起網友熱議。



納豆24日傳出因出血性中風緊急住院，經紀人25日透過他的粉專證實，他因腦出血緊急動引流手術，術後目前一切都好，但有消息指出他目前仍無意識，平時在演藝圈人緣相當好的他，聲明貼文也吸引整排藍勾勾藝人好友祝賀，像是鬼鬼吳映潔、沈玉琳、玖壹壹、浩角翔起、嚴立婷、莊凱勛等藝人都湧入集氣。

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其中，納豆聲明底下的整排藍勾勾祝福留言中，也驚見五月天主唱阿信的祝福「學弟加油」，還附上一個電燈泡的表情符號，追查之下才發現他是對方的師大附中學弟，雙方相差5歲，事實上阿信才剛結束3場演唱會演出，稍早才在Instagram發文，寫下「回到台北睡了好深的一覺，做了好長的一個夢，人卻好像沒有回來一樣，早安、午安、晚安」，雖然身體疲累但仍心繫著在加護病房的學弟。

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